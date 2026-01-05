İsviçre’deki yangında 40 kişi ölmüştü: Kurbanların kimlik tespiti tamamlandı

İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı gecesi bir barda çıkan ve büyük can kaybına yol açan yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Valais kantonu polisi ve savcılık ofisi, resmi bir açıklama yayımlayarak 40 kurbanın tümünün kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

40 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, en son tespit edilen 16 kişinin milliyet bilgileri paylaşıldı. Buna göre, bu grupta 6 Fransız, 3 İsviçreli, 3 İtalyan, 1 Portekizli, 1 Belçikalı, 1 İsviçre-Fransız çifte vatandaşı ve aynı anda Fransa, İsrail ve İngiltere vatandaşlığı bulunan 1 kişi yer alıyor.

Yetkililer, yakınlarının hassasiyetini gözeterek şu an için daha fazla kişisel bilgi paylaşmayacaklarını belirtti. Daha önceki açıklamalarda da kimlikleri tespit edilen diğer kurbanların milliyetleri açıklanmıştı.

DAHA ÖNCEKİ KİMLİK TESPİTLERİ

Valais polisi, dün 10'u İsviçreli olmak üzere toplam 16 kişinin daha kimliğini belirlediklerini açıklamıştı. Bu grupta ayrıca 2 İtalyan, 1 BAE, 1 Fransız, 1 Rumen ve 1 Türk vatandaşı bulunuyordu. Bir önceki gün ise 8 İsviçre vatandaşının kimliği açıklanmıştı.

NE OLMUŞTU

1 Ocak'ta Valais kantonuna bağlı Crans-Montana kasabasındaki bir barda çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetmiş, 119 kişi de yaralanmıştı

Yetkililer yangının nedenini araştırırken, görgü tanıkları şampanya şişelerine takılan maytaplı mumların yangına neden olabileceğini öne sürmüştü. Yaralıların tedavisi için bölgedeki hastanelerin yoğun bakım kapasiteleri dolmuş ve çok sayıda hasta komşu ülkelere sevk edilmişti.