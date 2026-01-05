İsviçre’deki yangında 40 kişi ölmüştü: Kurbanların kimlik tespiti tamamlandı

İsviçre’deki yangında 40 kişi ölmüştü: Kurbanların kimlik tespiti tamamlandı
Yayınlanma:
İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki barda çıkan yılbaşı yangınında hayatını kaybeden 40 kişinin tamamının kimliği tespit edildi. Yetkililer, ölenlerin çoğunun İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerinden olduğunu açıkladı. Daha önce açıklanan 16 kişinin arasında bir Türk'ün de olduğu belirtilmişti.

İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı gecesi bir barda çıkan ve büyük can kaybına yol açan yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Valais kantonu polisi ve savcılık ofisi, resmi bir açıklama yayımlayarak 40 kurbanın tümünün kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

40 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, en son tespit edilen 16 kişinin milliyet bilgileri paylaşıldı. Buna göre, bu grupta 6 Fransız, 3 İsviçreli, 3 İtalyan, 1 Portekizli, 1 Belçikalı, 1 İsviçre-Fransız çifte vatandaşı ve aynı anda Fransa, İsrail ve İngiltere vatandaşlığı bulunan 1 kişi yer alıyor.

Yetkililer, yakınlarının hassasiyetini gözeterek şu an için daha fazla kişisel bilgi paylaşmayacaklarını belirtti. Daha önceki açıklamalarda da kimlikleri tespit edilen diğer kurbanların milliyetleri açıklanmıştı.

DAHA ÖNCEKİ KİMLİK TESPİTLERİ

Valais polisi, dün 10'u İsviçreli olmak üzere toplam 16 kişinin daha kimliğini belirlediklerini açıklamıştı. Bu grupta ayrıca 2 İtalyan, 1 BAE, 1 Fransız, 1 Rumen ve 1 Türk vatandaşı bulunuyordu. Bir önceki gün ise 8 İsviçre vatandaşının kimliği açıklanmıştı.

İsviçre'de 40 kişinin öldüğü bar faciasında yangının çıkış nedeni belli olduİsviçre'de 40 kişinin öldüğü bar faciasında yangının çıkış nedeni belli oldu

Son dakika | İsviçre'deki faciada hayatını kaybedenlerden birisi de Türk vatandaşıSon dakika | İsviçre'deki faciada hayatını kaybedenlerden birisi de Türk vatandaşı

NE OLMUŞTU

1 Ocak'ta Valais kantonuna bağlı Crans-Montana kasabasındaki bir barda çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetmiş, 119 kişi de yaralanmıştı

Yetkililer yangının nedenini araştırırken, görgü tanıkları şampanya şişelerine takılan maytaplı mumların yangına neden olabileceğini öne sürmüştü. Yaralıların tedavisi için bölgedeki hastanelerin yoğun bakım kapasiteleri dolmuş ve çok sayıda hasta komşu ülkelere sevk edilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Dünya
İran’da protestolar 8’inci gününde: Şiddetin arttığı eylemlerde ölü sayısı 20’ye çıktı
İran’da protestolar 8’inci gününde: Şiddetin arttığı eylemlerde ölü sayısı 20’ye çıktı
Papa Venezuela tutumunu açıkladı
Papa Venezuela tutumunu açıkladı