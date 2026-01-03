İsviçre'de 40 kişinin öldüğü bar faciasında yangının çıkış nedeni belli oldu

İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamaları için toplanılan bir barda çıkan yangın, büyük bir can kaybına yol açtı. Valais Kantonu yetkilileri, yangında 40'tan fazla kişinin öldüğünü ve 119 kişinin yaralandığını açıkladı.

MAYTAPLI MUM İHTİMALİ

Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud düzenlediği basın toplantısında, görgü tanığı ifadeleri ve incelemeler ışığında yangının, tavana yakın tutulan şampanya şişelerine yerleştirilen maytaplı mumlardan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

GÜVENLİK İHMALİ SORGULANIYOR

Yangında güvenlik ihmali olup olmadığının araştırıldığını belirten Pilloud, bar sahiplerinin sorgulanmasının devam ettiğini söyledi. Yangının hızla yayılmasına neden olduğu değerlendirilen köpük benzeri yalıtım malzemesinin de soruşturma kapsamında olduğunu ekledi.

KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Emniyet Müdürü Frederic Gisler, 119 yaralıdan 113'ünün kimliğinin belirlendiğini açıkladı. Kimliği tespit edilenler arasında 71 İsviçre vatandaşının yanı sıra Fransız, İtalyan, Sırp, Polonyalı ve diğer milletlerden kişilerin bulunduğu bildirildi. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti ise öncelikle sürdürülüyor.

YARALILAR KOMŞU ÜLKELERE SEVK EDİLİYOR

Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard, 50 kadar yaralının diğer Avrupa ülkelerindeki hastanelere sevk edileceğini duyurdu. Kurtarma Servisi Müdürü Fredy-Michel Roten, ağır yanık uzmanı Fransız ve İtalyan sağlık ekiplerinin bölgeye destek için geldiğini belirtti.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Mathias Reynard, yaşanan trajedinin ardından hayatını kaybedenler için bir anma töreni planlandığını açıkladı. Reynard, "Gelecek cuma Crans-Montana’da bir anma töreni düzenleyeceğiz" dedi.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE ZİYARETLER

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, olay yerini ziyaret ederek yetkililerle görüştü ve çiçek bıraktı. Belçika Sağlık Bakanlığı ise yangından etkilenen 4 hastanın ülkedeki yanık merkezlerine kabul edildiğini açıkladı.