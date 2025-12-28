İstanbul ilham oldu! New York'ta da belediye kreşleri açılıyor

Amerika’nın New York kentinin belediye başkanı olarak seçilen ve sosyalist ve müslüman kimliğiyle bilinen Zohran Mamdani, belediye kreşleri açmaya hazırlanıyor. Düşünce kuruluşlarının raporu, New York'taki ailelerin yüzde 80’inden fazlası çocuk bakımını karşılayamadığını ortaya koyarken giderek büyüyen çocuk bakım maliyetlerine dikkat çekmişti.

Rapor, şehrin artan kiralar, yükselen çocuk yoksulluğu sayıları ve sınırlı hizmet sunan bir sosyal güvenlik sorunlarıyla boğuştuğu bir dönemde hazırlanırken kurumun genel müdürü Grace Rauh yaptığı açıklamada, "Şehrimizin geleceği, uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli çocuk bakım hizmetlerinin sağlanmasına bağlıdır" ifadelerini kullanmıştı.

ÇOCUK BAKIM HİZMETİ İÇİN BİR EKİP KURMUŞTU!

Zohran Mamdani, New York’ta ücretsiz çocuk bakımı hizmetini hayata geçirme noktasındaki planını hayata geçirebilmek amacıyla deneyimli devlet memurlarından oluşan bir ekip kurmuştu. Evrensel çocuk bakımını, uygun fiyatlılık odaklı kampanyasının temel taşlarından biri haline getiren Mamdani, söz konusu planı hayata geçiriyor.

İSTANBUL’DAN İLHAM ALDI: BELEDİYE KREŞLERİ HAYATA GEÇİYOR

İstranbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kentte hayata geçirdiği belediye kreşleri, Amerika’nın New York kentinde de açılıyor. Mamdani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çoğu New Yorklu çocuk bakımı masraflarını karşılayamıyor” diyerek belediyenin kreş açacağını duyurdu.

Mamdani, yaptığı açıklamada, “Tatiller aileyle birlikte olmakla ilgilidir. Bazıları için işten veya okuldan verilen hoş bir mola olsa da, pek çok kişi için çocuk bakımı masraflarını karşılama mücadelesi aynı şekilde devam ediyor. New York'ta bir ailenin gerçeği şudur: çocuk bakımı masraflarını karşılamak, sadece tek bir yürümeye başlayan çocuk için yılda 330.000 dolardan fazla kazanmanızı gerektirir.” ifadelerini yer verdi.

Kiradan sonra, çocuklu çalışan aileler üzerindeki en büyük maliyet yükünün çocuk bakım masrafları olduğuna dikkat çeken Mamdani, "Ve ailelerin sahip olduğu seçeneklerden sadece birkaçı şunlardır: Birinci seçenek; ebeveynlerden birinin işinden ayrılmasıdır. 2022 yılında, ebeveynlerin çocuklarına bakmak için işi bırakmaları veya çalışma saatlerini azaltmaları nedeniyle 23 milyar dolarlık ekonomik aktivite kaybı yaşadık.” sözlerini sarf etti.

“HEDEFİMİZ ÜCRETSİZ ÇOCUK BAKIMIDIR”

İkinci seçeneğin, ailelerin New York'u tamamen terk etmesi olduğunu söyleyen Mamdani, “Küçük çocuğu olan hanelerin taşınma olasılığı iki kat daha fazladır. Üçüncü seçenek ise ailelerin borca girmesidir; çünkü bu fiyatları ödemekten başka çareleri yoktur. Bu fiyatlar onları imkansız ödünler vermeye zorlar. İşte bu, eylem halindeki karşılanabilirlik krizidir.” dedi.

“Bu yüzden göreve geldiğimde evrensel çocuk bakımı benim için bir öncelik olacak. İyi haber şu ki; bir fikir birliği var, harekete geçmemiz gerekiyor. Hedefimiz, New York City'deki her aile için evrensel ve ücretsiz çocuk bakımıdır. Okul öncesi eğitimi en küçük çocuklara kadar yaygınlaştırabiliriz ancak bu sadece doğru şekilde inşa edersek işe yarar" açıklamasında bulunan Mamdani, “ Önümüzdeki birkaç ay boyunca bunun neye benzemesi gerektiği konusunda aileler ve çocuk bakımı çalışanlarıyla görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Mamdani, açıklamasının devamında “Çünkü evrensel çocuk bakımıyla daha fazla aile burada kalmayı karşılayabilir. New York City'de daha fazla bebek doğar ve daha fazla çocuk New Yorklu olarak yetiştirilir. Gelecek nesli kaybetmeyi bırakıp hak ettikleri şehri inşa etmeye başlarız. Savaşını verdiğimiz New York işte budur. Mutlu tatiller, yeni yılda daha fazlası gelecek.” ifadelerine yer verdi.