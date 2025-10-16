İsrail Türk heyetinin Gazze'ye girmesini engelledi! Gerekçe pes dedirtti

Yayınlanma:
İsrail, Türk arama kurtarma ekibinin Gazze’ye girişine izin vermedi. Kararın nedeni olarak ise Hamas’ın elindeki rehinelerin cansız bedenlerini iade etmemesi gösterildi.

İsrail, 81 kişilik Türk arama kurtarma ekibi ile ağır ekipmanlarının Gazze’ye girişine izin vermeyeceğini duyurdu.

Ateşkese rağmen İsrail'den Lübnan'a hava saldırısıAteşkese rağmen İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Sözcü'de yer alan habere göre, İsrailli bir yetkilinin ülkenin basınına yaptığı açıklamada bu kararın "Hamas’ın elindeki rehinelerin cansız bedenlerini iade etmemesi nedeniyle alındığını" söyledi.

Türk heyetinin amacı ise bu bedenlerin, İsrail tarafından harabeye çevrilen binaların yıkıntılarının altından çıkartılması ve İsrail'e teslim edilmesi.

Konuyla ilgili başka bir kaynak “Hamas’ın hemen teslim edebileceği bir grup rehine cesedi var. Bu grubun yerini biliyorlar ancak onları çıkarmak için ekipman ve yardıma ihtiyaçları var. Bazı cesetlerin nerede olduğunu ise gerçekten bilmiyorlar” dedi.

Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ise “Hamas anlaşmaya uygun olarak çok sayıda rehineyi serbest bırakabilir. Şu anda yaptıkları bu anlaşmanın açık bir ihlalidir” ifadesini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

