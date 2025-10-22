İsrail Suriye’yi de adım adım işgal ediyor! Askeri noktalarının sayısını katladı

Filistin’de, tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir insani felakete yol açan İsrail, Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye’yi de işgal ediyor. Rejimin yıkılmasının ilk aylarında Suriye'ye yönelik hava saldırılarını sıklaştıran İsrail ordusu, işgali altında bulunan Golan Tepeleri’ni de aşarak anlaşma uyarınca tarafsız kalması gereken tampon bölgede askeri faaliyetlerde bulunmaya başladı.

ASKERİ NOKTALARININ SAYISINI ARTTIRDI!

8 Aralık 2024 tarihi ile temmuz ayı arasında Şam kırsalında ve Dera ile Kuneytra illerinde 10 askeri nokta kuran İsrail ordusu, son üç ayda bu sayıyı 19'a çıkardı.

Kuneytra bölgesinde İsrail ordusunun kurduğu askeri noktaları, bu çalışmaları yürütürken kullandığı iş makinelerini, bazılarına yerleştirilen radar ve kameraları, bunun yanı sıra tahrip edilen ormanlık arazileri ve tarım arazileri görüntülenirken İsrail’in inşa ettiği askeri noktaların, genellikle stratejik tepelere ve ana yolların kesişim noktalarına yakın bölgelerde konumlanması dikkat çekiyor.

İsrail ateşkes dinlemedi! Bir günde 45 kişi öldürüldü

ASKERİ NOKTALAR STRATEJİK TEPELERE YAKIN!

Tlul Humr köyünde bulunan askeri nokta, 40 kilometre mesafede olmasıyla başkent Şam'a en yakın konumunda. İsrail'in bölgede inşa ettiği en büyük askeri konuşlanma noktası ise Cibata Haşab köyünde bulunuyor.

Şam kırsalında Doğu Cebel Şeyh gözlem noktası ile Beyt Cin köyüne ise mobil nokta kuran İsrail, Dera'da Şecere, Maerya, Abidin ve El-Cezire'de toplam 5 askeri nokta ile varlık gösteriyor.

Kuneytra'da ise Cibata Haşab, Kırs Nakıl, Kahtaniyye, Doğu Kevdene, Batı Kevdene, Tlul El-Humr, Hamidiyye, Mantara Barajı, El-Hımriyye, Tarım Kulesi, Eski Kuneytra, Kuneytra Kulesi, Adnaniyye ve Ruveyhiyye Barajı'nda olmak üzere toplam 14 konuşlanma bulunuyor.

Özellikle Kuneytra kırsalında, Golan Tepeleri'nin eteklerinde ve tampon bölgede kurulan askeri noktaların, bölgedeki hareketliliği doğrudan izleyebilecek şekilde konumlandırılmış olduğu görülüyor.

“ÇOCUKLARIMIZ KORKUDAN AĞLIYOR”

İsrail, son iki haftadır tampon bölgenin Suriye tarafındaki kırmızı ayrım çizgisine kadar ilerledi ve baskın, alıkoyma ve arama-tarama faaliyetlerini içeren ihlallerini de yoğunlaştırdı. Özellikle Kuneytra'nın Hadar-Cıbata, Haşab-Ofaniye-Ruveyhine hattında askeri varlığını artıran İsrail, yüzlerce dönümlük ormanlık arazi ve tarım arazisini iş makineleriyle tahrip etmeye başladı.

Yaşanan saldırı ve baskınlarla birlikte siviller, geçim kaynaklarını ve güvenliklerini kaybettiklerini ifade ediyor. Cibata Haşab köylüsü Ruba Devvara, artan baskınlar nedeniyle hayatlarının kabusa döndüğünü ifade ederek "Çocuklarımız korkudan ağlıyor. Dört yaşındaki çocuğu bile yere atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Devvara, İsrail ordusunun tanklarla ve yüzlerce askerle köyü bastığını belirterek artık barış ve huzur istediklerini bildirdi.

“İSRAİL ORDUSU YÜZLERCE DÖNÜM ARAZİYİ YOK ETTİ”

Tarım Müdürü Cemal Muhammed de tahribatın çok büyük olduğunu ifade ederek,"Cibata El-Haşab ormanında cuma sabahı başlayan tahribat ilk değil. Daha önce Sehhara köyünde 50 dönüm, bu köyde ise 130 dönüm arazi yok edilmişti. Şimdi de 110 dönüm daha tahrip edildi. Yüzlerce dönüm araziyi yok ettiler." sözlerini sarf etti.

Bazı ağaçların 1000, bazılarının ise 300 yıllık olduğunu ifade eden Muhammed, İsrail ordusunun tarım arazilerine de el koyduğunu ve kaybedilen toplam arazi miktarının 700 dönüme yaklaştığını belirtti. Muhammed, tarım alanlarındaki durumu Bakanlığa ilettiklerini ifade ederek İsrail ordusunun saldırılarının durdurulmasını talep ettiklerini vurguladı.

Demek ki mesele Hizbullah değilmiş! İsrail Lübnan’ı yine neden vurdu?

“HALK ARASINDA KORKU VE PANİK OLUŞTU”

Tarımla uğraşan Ebu Enes de, "Ormanlık ve tarım arazilerine girdiler, köydeki tüm su kaynaklarından bizi mahrum bıraktılar. Yüzlerce dönümlük ormanı iş makineleriyle yok ettiler. Elma, kiraz bahçelerimiz öldü. Fakiriz, başka gelirimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Köy muhtarı Muhammed Mreyved ise baskınların sürekli olduğunu belirterek İsrail ordusunun baskınlarının, günlük rutin haline geldiğini söyledi ve "Yol kontrol noktaları kuruyor, keyfi alıkoymalar yapıyorlar. Özel mülkiyet olan tarım ve ormanlık arazileri yok ettiler, halk arasında korku ve panik oluştu. Baskınların ve alıkoymaların durdurulmasını istiyoruz." dedi.