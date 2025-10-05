İran'da tropikal meyve yetiştiriliyor

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde, Aras Nehri kıyısında kurulu ülkenin en büyük sera kompleksinde tropik meyveler üretilebiliyor. Aras Serbest Bölgesi'nde 240 hektarlık alana yayılan tesiste, 150 hektarlık cam sera bulunuyor.

SU TÜKETİMİ AZALTILIYOR

Hollanda'dan getirilen hidroponik sistemle topraksız tarım yapılan serada, bitkiler besin çözeltileri içeren su ortamında yetiştiriliyor. Bu yöntem sayesinde geleneksel tarıma göre çok daha yüksek verim elde edilirken, su tüketimi de önemli ölçüde azaltılıyor.

46 TON TROPİKAL MEYVE ÜRETİLİYOR

Tesiste hektar başına yıllık 450 ton üretim kapasitesine ulaşılabiliyor. Ayrıca ejder meyvesi, papaya, muz ve yaban mersini gibi tropikal meyvelerden yıllık 46 ton üretim yapılıyor.

Aras Nehri kıyısındaki tropikal sera

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Tesis Müdürü Rıza Payidar, ürünlerin büyük bölümünün başta Rusya olmak üzere Avrasya ülkelerine ihraç edildiğini belirtti. Kompleksin doğrudan 2 bin, dolaylı olarak 5 bin kişiye istihdam sağladığını ifade eden Payidar, tesisin bölgenin en modern tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.