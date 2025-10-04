İran 6 kişiyi idam etti

Yayınlanma:
İran, "İsrail adına terör eylemleri düzenlemekle" suçlanan 6 kişiyi idam ettiğini açıkladı.

İdam cezaları ülkede Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaletinde infaz edildi. İdam edilenlerin "İsrail adına terör eylemleri düzenlemekle" suçlandıkları bildirildi.

YÜKSEK MAHKEME ONAYLADI

İran yargısına ait Mizan Haber Ajansı'nın haberinde Huzistan eyaletinin güvenliğini bir dizi silahlı saldırı ve bombalama eylemiyle hedef alan 6 kişinin idam cezası Yüksek Mahkeme'nin onayının ardından infaz edildiği duyuruldu.

TERÖR VE SABOTAJDAN SUÇLU BULUNDULAR

İsrail adına terör eylemleri düzenlemekle suçlanan söz konusu kişilerin, 4 güvenlik görevlisinin öldürülmesi, Hürremşehr kentinde bir benzin istasyonunun patlatılması, bir askeri merkeze el bombası atılması, camilere ateş açılması gibi terör ve sabotaj eylemlerinden suçlu bulundukları ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

