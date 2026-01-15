İran'da 800 idam durduruldu: Trump, 'Sivil ölümler devam ederse...' diyerek tehdit etti

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlenen basın toplantısında ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin güncel durumu paylaştı.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump için İran konusunda tüm seçeneklerin hala masada olduğunu, İran'da sivil ölümlerin devam etmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağının İran’a bildirildiğini söyledi.

Trump'tan İran açıklaması: Ölümler durdu, idam yok

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT: CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR

Leavitt, "Başkan Trump, İran rejimine, (göstericilerin) öldürülmeye devam etmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağını bildirdi." ifadelerini kullandı.

İran'ın, ABD yönetimine "infazların durdurulduğunu" ilettiğini aktaran Leavitt, Trump'ın yaklaşımı sonrasında "800 infazın durdurulduğunu" söyledi.

Trump'ın uyarıları sonrası İran'dan geri adım: ABD'nin askeri müdahale senaryoları hazır!

"TRUMP TÜM SEÇENEKLERİ MASADA TUTUYOR"

Leavitt, Trump'ın durumu yakından takip ettiğini ve tüm seçenekleri masada tuttuğunu söyledi.

Trump'ın İran konusunda ne yapacağına ilişkin çok fazla spekülasyon olduğunu belirten Leavitt, bu konuda yalnızca Trump'ın ve çok yakın ekibinin bilgi sahibi olduğunu vurguladı.

"DURUMU İZLİYORUZ"

Trump, dün gazetecilerin "İran’a operasyon olacak mı?" sorusunu "Şu anda durumu izliyoruz. Şimdi kimsenin idam edilmeyeceği söyleniyor" şeklinde yanıtlamıştı.