Trump'tan İran açıklaması: Ölümler durdu, idam yok

İran'ın başkenti Tahran'da protestolara katıldıkları sırada rejim güçleri tarafından öldürülenler için toplu cenaze töreni düzenlendi. Protestolar boyunca bin 200'ü aşkın kişinin öldürüldüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine İran'da sivillerin öldürülmesinin sona erdiği ve idamların olmayacağının bildirildiğini söyledi. Trump, "İran'daki ölümler duruyor ve durdu. İdam planı yok. Bunu güvenilir kaynaklardan duydum, zamanla öğreneceğiz" dedi.

