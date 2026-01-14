Trump'tan İran açıklaması: Ölümler durdu, idam yok

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da sivillerin öldürülmesinin sona erdiği ve idamların yapılmayacağı yönünde kendisine bilgi ulaştığını açıkladı. Trump, “İran’daki ölümler duruyor ve durdu. İdam planı yok. Bunu güvenilir kaynaklardan duydum; zamanla doğruluğu görülecek” ifadelerini kullandı.

İran'ın başkenti Tahran'da protestolara katıldıkları sırada rejim güçleri tarafından öldürülenler için toplu cenaze töreni düzenlendi. Protestolar boyunca bin 200'ü aşkın kişinin öldürüldüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine İran'da sivillerin öldürülmesinin sona erdiği ve idamların olmayacağının bildirildiğini söyledi. Trump, "İran'daki ölümler duruyor ve durdu. İdam planı yok. Bunu güvenilir kaynaklardan duydum, zamanla öğreneceğiz" dedi.

