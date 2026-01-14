İran'da Türk öğrenciler mahsur kaldı! Ailelerden yardım çığlığı

Halk TV - Özel Haber / Sorel Dağıstanlı

İran'da kızını okumaya gönderen bir annenin çığlığı bu.

Ekonomik sebeple başlayan gösteriler kısa sürede rejime karşı bir isyana dönüştü. Günden güne sayıları artan protestoculara karşı rejimin tutumu da sertleşti. Sonuç binlerce ölü. Ölümlerin binlerle ifade edilmesinin nedeni rejim tarafından yapılan bir açıklama. Reuters ajansına açıklama yapan bir yetkiliye göre ölü sayısı 2 bin. Ülkede karartma var, bu yüzden çok daha fazla göstericinin rejim tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Birçok açıdan İran'da yaşananlar Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Bunlardan biri Türkiye'den İran'a okumaya giden öğrenciler. Dönebilen ülkesine döndü ama hâlâ İran'da kalan öğrenciler var. Pasaport işlemleri nedeniyle dönemiyorlar. İletişim kesik olduğu için aileleri ile haberleşemiyor, yardım isteyemiyorlar. Onların durumunu sadece dönmeyi başaran arkadaşları anlatabiliyor.

İşte Halk TV'ye ulaşan (adlarını güvenlikleri nedeniyle açıklamadığımız) o öğrencilerin anlattıkları:

"KIZ YURDUNUN ÖNÜNDEN İNSANLAR KAÇIRILIYOR, VURULUYOR..."

"Merhabalar, ben Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde (Tebriz University Medical Science) öğrenciyim. İçinde bulunduğumuz durum şudur; bazı arkadaşlarımın daha pasaportu verilmedi. Şu anda orada resmen mahsur kalmış durumdalar. Kız yurdunun önünde kaçırılan, vurulan birçok insan var ve bunlar gözlerimizin önünde oluyor. Bu yüzden orada olan öğrenciler olarak hiçbirimizin can güvenliği yok. Türk öğrencileri sis bombası ve birçok şeyle karşı karşıya kalmış durumda. Sesimizin duyulmasını istiyoruz."

"YATAY GEÇİŞ HAKKI İSTİYORUZ..."

"Can güvenliğimiz yok. İran'daki savaş nedeniyle eğitimimiz de yarıda kaldı. Bu yüzden kalan arkadaşlarımızın getirilmesini ve Türkiye'ye yatay geçiş hakkı istiyoruz ya da misafir öğrenci hakkı. Orada kalan arkadaşlarımızdan haber alamıyoruz, onların sağ salim bir şekilde Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Bütün öğrenciler adına sizden dileklerim bunlardır."

"ARKADAŞLARIMDAN HABER ALAMIYORUM..."

"Tebriz Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenciyim. Yaptığınız haber için öncelikle teşekkür ederim, sesimizi duyurduğunuz için... Şu an Tebriz'de kalan arkadaşlarımdan herhangi bir haber alamıyorum, kesintiden dolayı. Bazı arkadaşlarımın pasaportunun güvenlik nedeniyle verilmediğini iletmek isterim. Bu konuda Türkiye Tebriz Konsolosluğu'na talebimiz oldu ancak kaale bile alınmadık. Şu an İran Tebriz'de olan protestolar nedeniyle mağdur durumdayız. Türkiye'ye geçişimizi talep ediyoruz. Güvenliğimiz açısından size iletmek istedim bu durumu. Teşekkür ederim."

"ANAYASA EĞİTİM HAKKINA VURGU YAPIYOR..."

"Ben T.C. vatandaşıyım ve İran İslam Cumhuriyeti’nin Doğu Azerbaycan Eyaleti’ne bağlı Tebriz şehrinde, Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde öğrenciyim. İran’da yaşanan ciddi iç karışıklıklar ve güvenlik sorunları nedeniyle eğitimime sağlıklı ve güvenli şekilde devam edemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. maddesi, her bireyin eğitim ve öğrenim hakkına sahip olduğunu ve bu hakkın olağanüstü durumlarda dahi korunması gerektiğini vurgulamaktadır. Hakeza, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilere güvenlik gerekçesi ile Türkiye’de eğitimlerine devam etme hakkı tanınmıştır. Savaş, iç karışıklık, can güvenliği tehdidi gibi olağanüstü şartlar altında eğitim hakkının sürdürülmesi için devletin ilgili kurumları tarafından gerekli düzenleme ve kolaylıkların sağlanması anayasal bir zorunluluktur.

Anayasal hakkım olan okuma hakkımın ve mağduriyetimin giderilmesi adına; konunun 'YÖK tarafından olağanüstü durum' kapsamında değerlendirilmesini talep etmekteyim."

"BİR ANNE OLARAK YALVARIYORUM..."

"Lütfen yalvarıyorum bir anne olarak, bu çocuklara yardım edin. Ben kaç gündür kızımdan haber alamıyorum. Tüm öğrenciler döndü, yaklaşık sayıları 20 olan öğrenci pasaport işlemleri yüzünden çıkış yapamıyor. Kız yurduna gaz bombası isabet etmiş. Lütfen bu konuda çocuklarımıza yardım edin."

"TÜRKİYE'NİN ÖĞRENCİLERİN CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASI GEREKİR..."

"Ben İran’da okuyan bir öğrencinin velisiyim. Öncelikle bu durum için gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Oradaki öğrencilerin en büyük ve öncelikli sıkıntısı ülkeden çıkmak için resmi kurumların yavaş işlem yapmaları ve net bilgi vermemeleri. Çoğu öğrencinin pasaport işlemleri yapılamadı. Buradaki ilgili birim ve İran'daki üniversite yetkilileri arasında koordinasyon olması gerekiyor. Her geçen gün oradaki olaylar artmaya başladı. Türkiye'nin orada okuyan öğrencilerin can güvenliğini sağlaması gerekiyor. Biz vatandaş olarak yetki sınırlarımızı aşan konularda ilgili kurumların daha hassas olmasını istiyoruz."

Konu ile ilgili İran Konsolosluğu ile görüşmek istedik. Ancak telefonlarımız ve mesajlarımıza geri dönüş olmadı.