İran ABD üslerini vuracağını açıkladı: İncirlik tehlikede mi?

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a operasyon sinyali vermesinin ardından, Tahran yönetiminden "Eğer böyle bir şey olursa, bölgedeki ABD üslerini vururuz" açıklaması geldi. Söz konusu üsler arasında Adana'daki İncirlik üssünün de bulunması akıllara "İncirlik üssü tehlikede mi?" sorusunu getirdi.

İran'da ülke geneline yayılan rejim karşıtı protestolara katılanların idam edileceğinin açıklanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine gözdağı vererek "Protestolara devam edin yardım yolda" açıklamasını yaptı.

Trump'ın açıklaması akıllara 'ABD İran'a operasyon mu yapacak?' sorusunu getirirken Tahran yönetiminden misilleme geldi.

"İRAN ABD ÜSLERİNİ HEDEFİNE ALABİLİR"

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade "Eğer ABD böyle bir adım atarsa bölgedeki ABD üsleri hedefimiz olur" şeklinde konuştu.

Nasirzade'nin açıklamasının ardından uluslararası basın kuruluşlarına konuşan üst düzey bir İranlı yekili de Tahran’ın başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinden "ABD’nin İran’a saldırmasını engellemelerini" talep ettiğini söyledi.

İran'ın vurma tehdidinin ardından ABD karşıtlığının ayyuka çıktığı dönemde sık sık hedef alınan İncirlik üssü ile ilgili akıllara 'İncirlik üssü tehlikede mi?' sorusunu getirirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan geçtiğimiz yıl dikkat çeken bir hamle gelmişti.

yeni-proje-28.jpg

İran'dan Trump'a yanıt: ABD üsleri hedefimiz olurİran'dan Trump'a yanıt: ABD üsleri hedefimiz olur

İNCİRLİK ÜSSÜ TEHLİKEDE Mİ?

İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın adı, 18 Nisan geçen yıl değiştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bu değişikliği bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında duyurarak, "İncirlik’te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı’nın ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirilmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Bu isim değişikliği, teknik olarak İncirlik'in artık bir tanker üssü yerine jet üssü olarak kullanıldığı gerçeğini yansıtıyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

