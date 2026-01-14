İran'da 26 yaşındaki İrfan'ın idamı dünyayı karıştırdı! Trump'tan "müdahale ederiz tehdidi" geldi

İran’da başlayan protestolarda gözaltına alınan ve idama mahkum olduğu ileri sürülen İrfan Soltani'ye asılmadan önce ailesiyle görüşmesi için 10 dakika müddet verildiği iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise "idam ederlerse sert aksiyon alırız" tehdidinde bulundu.

İran'da ekonomik sebepler nedeniyle başlayan protestolar, 17. gününde devam ederken sokaklarda tansiyon düşmüyor. Protestolarda tutuklanan 26 yaşındaki İrfan Soltani‘nin idama mahkum edildiği ve idamın bugün gerçekleşeceği ileri sürülürken idamın gerçekleşip gerçekleşmediği henüz bilinmiyor.

AİLESİYLE 10 DAKİKA GÖRÜŞMESİNE İZİN VERİLDİ İDDİASI!

Bir giyim dükkanında çalıştığı ifade edilen Soltani’nin, protestolar sırasında tutuklandığı ve “Allah'a karşı savaş açmak” suçuyla hızlıca yargılandığı, avukatının olmasına izin verilmediği ve idama mahkum edildiği öne sürüldü. Tutuklu bulunan Soltani’nin davasını takip eden insan hakları kuruluşlarının “bu kadar hızlı ilerleyen bir dava görmediklerini” ifade ettiği bildirildi.

İran basını, Soltani’nin ailesinin ısrarları sonucunda yetkililerin, idamdan önce Soltani’nin ailesiyle görüşmesi için 10 dakikalık bir süre verdiğini ve bunun veda görüşmesi olacağını iddia etti.

TRUMP’TAN “ÇOK SERT AKSİYON ALACAĞIZ” TEHDİDİ!

NTV'den Erdem Güzel'in aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump ise, Soltani’nin idama mahkum edilmesi ve diğer eylemcilere yapılan müdahalelere ilişkin bir açıklamada bulunarak Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti.

Trump, eğer İran protestocular idam edilirse ABD’nin İran’a karşı çok sert aksiyon alacağını ifade ederek “Eğer onları asarlarsa bir şeyler göreceksiniz. Öyle bir şey yaparlarsa çok sert aksiyon alacağız” dedi.

“PROTESTOCULAR ‘ALLAH DÜŞMANI’ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK”

İran Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, protestolara katılan herkesin "Allah'ın düşmanı" olarak değerlendirilebileceğini söylemişti. Söz konusu ithamın İran hukukundaki cezasının idam olduğu biliniyor.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ DİREKT İLETİŞİM ASKIDA!

İran'da protestolar 17 gündür sürerken Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki direkt iletişimin askıya alındığını ifade etti. Söz konusu karara, Trump'ın 13 Ocak Salı günü tekrarladığı İran'a müdahale tehdidinin yol açtığı bildirildi.

ASKERİ GERİLİM DEVAM EDİYOR!

ABD'nin Katar'da bulunan üssü El-Udeyd'de görevli personelin bir kısmına, bu akşama kadar ayrılmaları tavsiye edilirken sebebi ise henüz açıklanmadı.

İran Devrim Muhafızları Hava Komutanı Mousavi ise İran'ın hazırlığına ilişkin, “Herhangi bir saldırıya karşı en yüksek seviyede hazırlık halindeyiz. Füze stoğumuzu Haziran'dan bu yana artırdık." açıklamasında bulundu.

