İran hava sahasını uçuşlara kapattı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... ABD'nin devam eden protestoları bahane ederek saldıracağı değerlendirmeleri yapılan İran'da hava sahası tüm uçuşlara kapatıldı. Uçuş takip sistemlerinde ülke üzerindeki uçakların bölgeyi terk ettiği görüldü.

ABD saldırısının ‘yakın olduğu’ değerlendirmelerinin ardından İran hava sahasını uçuşlara kapattı. Hava sahası sadece önceden planlanan uçuşlara açık olacak.

TAHRAN YÖNETİMİ NOTAM YAYIMLADI

İran, gece saatlerinde bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayımlayarak Tahran üzerindeki hava sahasını tüm uçuşlara kapattı.

Resim

HAVA SAHASI HIZLA BOŞALDI

Uçuş takip siteleri, NOTAM yayınlanmadan önce İran ve Irak üzerindeki hava sahasının hızla boşaldığını gösterdi.

Resim

ABD SALDIRACAK MI?

NOTAM yayınlanmadan kısa bir süre önce, ABD Başkanı Trump bir basın toplantısı düzenledi ve İran'daki cinayetlerin durdurulduğunu kendisine bildirildiğini söyledi.

ABD'nin hala askeri harekat düşünülüp düşünülmediği sorulduğunda Trump, “Süreci izleyeceğiz ve ne olacağını göreceğiz” diye cevap verdi.

BİRÇOK ÜLKEDEN VATANDAŞLARINA 'İRAN'I TERK EDİN' ÇAĞRISI

Polonya ve İtalya, vatandaşlarını İran'ı derhal terk etmeye çağırdı. Tahran'daki İngiliz büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı. 24 saatten az bir süre önce, ABD de vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırmıştı.

ABD ayrıca Katar'daki Al Udeid Hava Üssü'ndeki askeri personelini geri çekti.

Çarşamba günü erken saatlerde, üst düzey bir İranlı yetkili Reuters'a, İran'ın ABD'nin saldırı durumunda bu ülkelerdeki ABD askeri üslerini vuracağı konusunda bölge ülkelerini uyardığını söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

