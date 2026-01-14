İngiltere İran'daki büyükelçiliğini kapattı

Son dakika... İran'da protestoların büyümesi ve rejim yanlılarının büyükelçilik binası önünde İsrail ve ABD bayrakları yakarak protesto gerçekleştirmesi üzerine İngiltere, Tahran'daki Büyükelçilik binasını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Ülkedeki yüksek enflasyon ve ulusal para biriminin aşırı değer kaybı nedeniyle başlayan İran'daki protestolar tüm hızıyla sürerken Tahran rejimi de eylemcilere yönelik baskılarını artırıyor.

Farklı kaynaklara göre ülkedeki ölü sayısının 2 bin ile 20 bin arasında değiştiği iddia edilen kanlı protestolarda son olarak Tahran'daki İngiliz büyükelçiliğinin geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.

SEYAHAT TAVSİYESİ DE GÜNCELLENDİ

Politico'nun bir hükümet sözcüsüne dayandırdığı açıklamada Londra yönetiminin kararı şu ifadelere açıklandıi:

“Tahran'daki İngiliz büyükelçiliğini geçici olarak kapattık, büyükelçilik artık uzaktan çalışacak. Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat tavsiyeleri, bu konsolosluk değişikliğini yansıtacak şekilde güncellendi.”

BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE ABD VE İSRAİL BAYRAKLARI YAKILMIŞTI

Çarşamba günü erken saatlerde, rejim yanlısı aktivistler büyükelçilik önünde protesto düzenleyerek İsrail ve ABD bayraklarını yakmıştı.

'İNGİLTERE'NİN SUÇLARI UNUTULAMAZ'

Protestocular çarşamba günü erken saatlerde gerçekleştirilen protestoda, “İngiltere’nin suçları unutulamaz” pankartı taşımışlardı.

Son Dakika | Polonya ve İtalya'dan 'İran'ı terk edin' çağrısıSon Dakika | Polonya ve İtalya'dan 'İran'ı terk edin' çağrısı

Trump'tan İran açıklaması: Ölümler durdu, idam yokTrump'tan İran açıklaması: Ölümler durdu, idam yok

TRUMP'A 'SUİKAST GİRİŞİMİ' HATIRLATMASI

Ayrıca, yine aynı protestoda, 2025 Başkanlık Seçimleri döneminde düzenlediği bir mitingde suikast girişimine uğrayan ABD Başkanı Donald Trump’ın fotoğrafı ile “Ok her zaman ıskalamaz” mesajı verilmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

