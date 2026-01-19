İran protestolarında ölü sayısı 4 bine dayandı

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da devam eden protestolarla ilgili yeni rakamlar yayımladı. Ajansın açıkladığı verilere göre, ülkede ekonomik nedenlerle başlayan gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 919'a ulaştı.

HRANA: ÖLÜ SAYISI 3 BİN 919'A YÜKSELDİ

HRANA'nın haberine göre, ülke genelindeki olaylarda 24 bin 669 kişi gözaltına alındı. Ajans, bir önceki açıklamasında ölü sayısını 3 bin 308 olarak duyurmuştu.

NE OLMUŞTU

İran'da 28 aralık 2025'te, yerel para biriminin değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar kısa sürede birçok kente yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, son günlerde ise erişimin kısmen ve sınırlı şekilde sağlandığı bildirilmişti.

TARAFLARIN FARKLI AÇIKLAMALARI

HRANA, gösteriler sönümlenmiş olsa da ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. İranlı yetkililer ise ölen veya yaralananların toplam sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, terör örgütlerine mensup olduğu iddia edilen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" ifade etmişti. ABD ve İsrail tarafından da gösterilerin desteklendiğine dair açıklamalar yapılmıştı.