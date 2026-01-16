Trump ailesinin kanlı operasyonu! Babası İran'ı tehdit etti, oğlu savaş bahsiyle milyonlar götürdü

Doğancan Kuru - Halk TV

ABD merkezli bir bahis sitesinde, dünyanın büyük bir tedirginlikle takip ettiği savaşlar ve siyasi olaylar milyon dolarlara dönüşüyor. “ABD, İran’a 15’inde mi 16’sında mı saldırır?” bahsi şimdiden 50 milyon dolarlık para havuzuna ulaştı.

Savaş ve kan üzerine oynanan bu bahislerin perde arkasında bakıldığında ise işler daha garip bir hal almaya başladı.

BABASI İRAN'I TEHDİT ETTİ, OĞLU SAVAŞ BAHSİYLE MİLYONLAR GÖTÜRDÜ

ABD merkezli bahis şirketine fonlarıyla destek olan kişiler arasında, tüm dünyayı tehdit etmekten geri adım atmayan Trump’ın oğlu Trump Jr.’ın da olduğu görüldü.

“İsrail, 31 Ocak’a kadar İran’a karşı nükleer silah kullanır mı?” Evet 0.7 cent - Hayır 1 dolar

Trump Jr. bu bahis şirketine sadece fon sağlamakla kamayıp danışmanlık hizmeti de veriyor.

“ABD, … tarihine kadar İran’a saldırır mı?”

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yakalanmadan hemen önce açılan “Maduro, 31 Ocak’a kadar ABD tarafından yakalanır mı?” bahsinden tek bir kişi yarım milyon dolardan fazla kazanç elde etti.

Donald Trump’ın oğlu Trump Jr.

BBC’nin haberine göre ise Trump’ın Maduro'nun kaçırıldığını duyurmasından saatler önce bu bahiste büyük oynamalar yaşandı.

“Maduro, 31 Ocak’a kadar ABD tarafından yakalanır mı?”

Milyon dolarların su gibi aktığı bahis sitesinde Türkiye de üzerine düşen payı aldı. Sitede "İmamoğlu serbest bırakılır mı?", "Türkiye İsrail ile askerî çatışmaya girer mi?", "Erdoğan 2026’nın sonuna kadar hükümetten düşer mi?" gibi bahisler bulunuyor.

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Mayıs ayından önce serbest bırakılır mı?”

Belçika ve Polonya bu bahis sitesine erişim engeli uygularken, Almanya ve İngiltere ise yasa dışı olarak kabul ediyor.

İran'da 800 idam durduruldu: Trump, 'Sivil ölümler devam ederse...' diyerek tehdit etti

Türkiye’de erişim engeli bulunmayan bu bahis sitesinde pek çok Türk kullanıcı yer alıyor. Bu kullanıcıların söz konusu bahislerin altında görüş bildirdiği ve tahminlerini paylaştığı görülüyor.