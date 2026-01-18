Trump'tan İran açıklaması: Yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi!

İran'da başlayan protestolar nedeniyle geçtiğimiz günlerde İran'ı defalarca tehdit eden Trump, bu kez Ayetullah Ali Hamaney'in 37 yıllık iktidarına son verilmesi çağrısında bulundu.

POLITICO'ya röportaj veren Trump, rejimin sona ermesini talep eden yaygın protestoların azalmasının ardından "İran'da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" dedi.

İran'da 800 idam durduruldu: Trump, 'Sivil ölümler devam ederse...' diyerek tehdit etti

HAMANEY: TRUMP'I SORUMLU TUTUYORUZ

Trump'ın sözleri, Hamaney'in Trump'a yönelik bir dizi açıklamasının ardından geldi. Açıklamada, ABD Başkanı, İran'daki ölümcül şiddet ve karışıklıktan sorumlu tutuluyordu.

Hamaney, "Amerikan Başkanı'nı, İran milletine karşı ortaya koyduğu suçlamalar, verdiği zararlar ve yol açtığı kayıplardan sorumlu tutuyoruz" dedi.

Yaşananların Amerikan komplosu olduğunu iddia eden Hamaney, "Amerika'nın amacı İran'ı yutmak ve ülkeyi tekrar kendi askeri, siyasi ve ekonomik hâkimiyeti altına almak" ifadelerini kullandı.

Hamaney başka bir paylaşımında ise Trump'ın şiddet yanlısı grupları İran halkını temsil ediyormuş gibi göstermesinin yanlış olduğunu ve bunun "korkunç bir iftira" olduğunu söyledi.

"LİDERLİK SAYGI GEREKTİRİR, KORKU VE ÖLÜM DEĞİL"

Hamaney'in açıklamaları üzerine Trump, Tahran yöneticilerinin yönetmek için baskı ve şiddet kullandığını söyledi.

Trump, "Bir ülkenin lideri olarak suçlu olduğu şey, ülkenin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş seviyelerde şiddet kullanılmasıdır. Ülkenin işleyişini sürdürmek için liderlik, tıpkı benim Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığım gibi, ülkesini düzgün bir şekilde yönetmeye odaklanmalı; kontrolü sağlamak için binlerce insanı öldürmeye değil. Liderlik saygı gerektirir, korku ve ölüm değil" ifadelerini kaydetti.

"YARDIM YOLDA" DEMİŞTİ

İran'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar, daha sonra rejim karşıtlarının da meydana inmesiyle büyümüş ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz günlerde Trump, İranlıları protestolara devam etmeye ve "kurumları ele geçirmeye" çağırarak "Yardım yolda" demişti. Daha sonra yine açıklama yapan Trump, ölümlerin durdurulduğunun kendilerine bildirildiğini, askeri müdahalenin şu an için gerekli olmadığını ancak durumu yakından izlediğini söylemişti.