İran devlet televizyonu Pezeşkiyan konuşurken yayını kesti

İran'da eşi benzeri görülmemiş bir medya krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile devlet televizyonu arasındaki ipler canlı yayında koptu.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU PEZEŞKİYAN KONUŞURKEN YAYINI KESTİ

Pezeşkiyan, bazı kalkınma projelerinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptığı sırada İran Devlet Televizyonu muhabirinin yayın akışına ilişkin müdahalesiyle karşılaştı.

Muhabirin, Cumhurbaşkanı’na hitaben “Canlı yayındayız. Zamanı doğru yönetirseniz memnun oluruz” şeklindeki uyarısı, törende dikkat çeken bir an yaşanmasına neden oldu. Bu uyarıya tepki gösteren Pezeşkiyan’ın, “Yayınlamayın, önemli değil. Biz işimizi yaparız” ifadelerini kullanmasının hemen ardından, rejinin canlı yayını sonlandırdığı görüldü.

Doğrudan İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı olarak faaliyet gösteren devlet televizyonu ile hükümet arasında yaşanan bu gelişme, ülkede medya-siyaset ilişkilerine dair yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Olay, bazı çevrelerce Pezeşkiyan’ın devlet medyasının çizdiği yayın sınırlarına mesafeli duruşu olarak değerlendirildi. (ANKA)