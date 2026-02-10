İran devlet televizyonu Pezeşkiyan konuşurken yayını kesti

İran devlet televizyonu Pezeşkiyan konuşurken yayını kesti
Yayınlanma:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, katıldığı toplu açılış töreninde devlet televizyonu muhabiriyle kısa süreli gerginlik yaşadı. Muhabir, konuşma süresinden şikayetçi olunca Pezeşkiyan'ın verdiği yanıt yayını kestirdi.

İran'da eşi benzeri görülmemiş bir medya krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile devlet televizyonu arasındaki ipler canlı yayında koptu.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU PEZEŞKİYAN KONUŞURKEN YAYINI KESTİ

Pezeşkiyan, bazı kalkınma projelerinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptığı sırada İran Devlet Televizyonu muhabirinin yayın akışına ilişkin müdahalesiyle karşılaştı.

ran-devlet-televizyonu-pezeskiyan-konusurken-yayini-kesti-3.jpg

Muhabirin, Cumhurbaşkanı’na hitaben “Canlı yayındayız. Zamanı doğru yönetirseniz memnun oluruz” şeklindeki uyarısı, törende dikkat çeken bir an yaşanmasına neden oldu. Bu uyarıya tepki gösteren Pezeşkiyan’ın, “Yayınlamayın, önemli değil. Biz işimizi yaparız” ifadelerini kullanmasının hemen ardından, rejinin canlı yayını sonlandırdığı görüldü.

ABD denizcilerini uyardı: İran'dan uzak durun!ABD denizcilerini uyardı: İran'dan uzak durun!

Doğrudan İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı olarak faaliyet gösteren devlet televizyonu ile hükümet arasında yaşanan bu gelişme, ülkede medya-siyaset ilişkilerine dair yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

ran-devlet-televizyonu-pezeskiyan-konusurken-yayini-kesti-2.jpg

Olay, bazı çevrelerce Pezeşkiyan’ın devlet medyasının çizdiği yayın sınırlarına mesafeli duruşu olarak değerlendirildi. (ANKA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

TFF Beşiktaş Stadı için ihaleye çıktı: Tek şart açıklandı
Beşiktaş'ın Stadı için açıklama geldi
TFF ihaleye çıktı
Milyonlar borç içinde: Yapılandırma ne zaman gelecek?
Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Dünya
Epstein'in Arap prense attığı kan donduran mesaj! "İşkence videonu çok sevdim"
Epstein'in Arap prense attığı kan donduran mesaj! "İşkence videonu çok sevdim"
Yasak aşk skandalı ticarete dönüştü: O görüntülerden servet kazanacak
Yasak aşk skandalı ticarete dönüştü: O görüntülerden servet kazanacak