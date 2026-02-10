ABD denizcilerini uyardı: İran'dan uzak durun!

Yayınlanma:
ABD, İran'la Umman’da yürütülen dolaylı görüşmeler sürerken denizcilerini uyardı. Bölgedeki Amerikan bandıralı gemilere "Mümkün olduğunca İran'dan uzak durun!" uyarısı yapıldı. İran'dan gelecek olası müdahalelerde nasıl hareket edilmesini istediklerini de açıkladı.

ABD ile İran arasında Umman’da yürütülen dolaylı müzakereler sürerken, Washington yönetiminden bölgedeki Amerikan gemilerine yönelik dikkat çeken bir güvenlik uyarısı geldi.

ABD ile İran arasında Umman’da yürütülen dolaylı görüşmeler sürerken, ABD Denizcilik İdaresi bölgedeki Amerikan bandıralı gemilere yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda, İran karasularından “mümkün olduğunca uzak durulması” istendi.

ABD Denizcilik İdaresi tarafından yayımlanan güvenlik protokolünde, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan ABD bayraklı ticari gemilerin İran karasularına yaklaşmaktan kaçınmaları tavsiye edildi. Gemi kaptanlarına, olası bir müdahalede İran güçlerinin gemiye çıkmasına izin vermemeleri, ancak zor kullanarak direnmekten de kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Uyarı metninde, “İran güçlerinin ABD bayraklı bir ticari gemiye çıkması durumunda mürettebat zor kullanarak direnmemelidir. Direnmemek, müdahaleye rıza gösterildiği anlamına gelmez” ifadeleri yer aldı. Ayrıca doğuya seyreden gemilerin Umman karasularına yakın rotaları tercih etmeleri önerildi.

Güvenlik uyarısı, ABD ve İran heyetlerinin Umman’da gerçekleştirdiği ilk tur dolaylı görüşmelerin ardından geldi. Tarafların bu hafta içinde Umman’da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı “dünyanın en önemli petrol darboğazlarından biri” olarak tanımlarken, bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğüne dikkat çekiyor. ABD ordusu, ocak ayı sonunda bir uçak gemisine yaklaşan İran’a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı.

Müzakerelerin kapsamı konusunda taraflar arasında görüş ayrılığı bulunuyor. İranlı yetkililer görüşmelerin yalnızca nükleer programla sınırlı kalmasını isterken, ABD yönetimi İran’ın füze programı ve bölgedeki vekil güçlere verdiği desteğin de gündeme alınmasını talep ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ermenistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın uranyum zenginleştirme konusunda “sıfır zenginleştirme” talebini sürdürdüğünü belirtti. Tahran yönetimi ise uranyum zenginleştirmenin ülkenin egemenlik hakkı olduğunu savunuyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

