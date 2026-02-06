Nükleer diplomasi yeniden masada: İran ve ABD Umman'da görüşmelere başladı

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, Haziran 2025’te yaşanan askeri gerilimin ardından Umman’ın başkenti Maskat’ta yeniden başladı. Bölgesel tansiyonun yüksek olduğu ve ABD’nin askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşen bu temaslar, Türkiye ve bölge ülkelerinin diplomatik çabalarıyla canlandırıldı. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin ev sahipliğinde yürütülen görüşmeler, 12 günlük savaşın ardından kopan diplomatik bağları yeniden kurmayı hedefliyor.

TARAFLAR VE KRİTİK İSİMLER

Müzakere masası, her iki ülkeden de üst düzey ve stratejik isimleri ağırlıyor: İran heyetinde Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlığındaki ekipte; Siyasi İşlerden Sorumlu Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Hamid Kanberi ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yer alıyor. ABD tarafında ise heyete Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderlik ederken, heyette Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner da bulunuyor. Ayrıca CENTCOM Komutanı Cooper’ın da müzakere sürecine dahil olduğu iddialar arasında yer alıyor.

MASADAKİ TEMEL ANLAŞMAZLIKLAR

Müzakerelerin merkezinde, uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve yaptırımların geleceği yer alıyor. Nükleer Program konusunda İran, nükleer programına sınırlama getirme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken; ABD, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını talep ediyor. Uranyum Stoku başlığında İran, mevcut stoklarını teknik sınırlar dahilinde tutmayı teklif ederken; ABD, yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılması şartını koşuyor. İran, füze programının müzakere dışı olduğunu ve sadece nükleer konularda görüşeceğini savunurken; ABD yönetimi, füze programı ve bölgesel gruplara verilen desteğin de müzakere masasına gelmesi gerektiğini vurguluyor.

SAVAŞIN ARDINDAN DİPLOMATİK UMUT

Haziran 2025'teki İsrail ve ABD saldırılarıyla kesilen sürecin yeniden başlaması, bölge istikrarı açısından kritik önem taşıyor. İran, nükleer dışındaki başlıkları görüşmeyi reddederken; ABD yönetimi savunma kapasitelerini ve bölgesel nüfuzu da içeren daha geniş kapsamlı bir anlaşma için baskı yapıyor. Wall Street Journal ve AP’nin haberlerine göre, askeri ve siyasi yetkililerin Maskat’a çıkarma yapması, görüşmelerin sadece teknik değil, aynı zamanda güvenlik odaklı bir boyuta sahip olduğunu gösteriyor.

