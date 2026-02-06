Trump ayağını gazdan çekmiyor! 'Kiliseleri ahır yaptılar' demek üzere

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir dua programında konuşma yaptı. Programda yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çeken Trump, "Cennete gidemem, buna hak kazanamam’ dedim. New York Times bunu manşetine taşıyıp ‘Donald Trump hayatını ve yaşamın anlamını sorguluyor’ diye haber yaptı. Hayır şaka yapıyordu." ifadelerine yer verdi.

“İNSANLARI KİLİSEYE GİTTİKLERİ İÇİN SUÇLUYORLARDI”

Donald Trump, kendisine yöneltilen “diktatör” suçlamalarına yanıt vererek “Onlar hep "Trump bir diktatör" demeyi seviyor. Ben diktatör değilim ama onlar diktatör gibiydi. Gestapo gibiydiler” dedi.

Demokratları din üzerinden suçlayan Trump, “İnsanları kiliseye gittikleri için tutukluyorlardı; insanları tutuklayıp korkunç şekilde muamele ediyorlardı. Ve ben bu insanlar için çok fazla değişiklik yaptım. O insanlara çok kötü davranılıyordu. Anketler yapıyorum: Hangisi daha iyi, Sahtekar Joe mu yoksa Uykucu Joe mu? Anketlerde başa baş çıkıyorlar, o yüzden ikisini de kullanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

“BİDEN ÇOK KÖTÜ BİR BAŞKANDI”

Sözlerinin devamında, "Biden şimdiye kadar sahip olduğumuz en kötü başkandı; zaten başkan olduğunun bile farkında değildi, bu yüzden bunu kişisel algılamıyor. Ne dediğimi de bilmiyor. Şu an izliyor ve söylediklerimden memnun.” ifadelerini kullanan Trump, “Biden, ordunun küçük bir bölümünü Afganistan'a gönderdi. Tankları ve uçakları orada bıraktı. 'Neden uçakları kendiniz uçurmadınız?' diye sordum. O da 'Kimsenin aklına gelmedi' dedi. Biden çok kötü bir başkandı” dedi.

“BİZ VE ONLAR DÜNYA PETROLÜNÜN YÜZDE 68’İNE SAHİBİZ”

Trump, konuşmasının devamında Veneuela’ya da değinerek “Venezuela, bizden sonra neredeyse herkesten daha fazla petrole sahip oldu. Biz ve onlar, birlikte dünya petrolünün yüzde 68'ine sahibiz. Venezuela ile ilişkilerimiz harika. İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. Ordumuz hiç bu kadar güçlü olmamıştı. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

"Venezuela ile ilişkimiz harika. Böylesine bir operasyon tarihte görülmedi.” diyen Trump, “Şu an onlarla iş birliği halindeyiz. 50 milyon varil şu an Teksas’a geliyor. Ekonomik olarak çok kötü durumdalardı. Dünyanın en çok petrole sahip olan ülkesiydi." sözlerini sarf etti.

“AVRUPA KENDİ KENDİNİ İMHA EDİYOR”

“Avrupa'da da durum çok kötü. Göç ve enerji konusunda çok büyük sorunları var. Göç ve enerji sorunuyla Avrupa kendi kendini imha ediyor. Kendi kendileri yok etme aşamasındalar. Avrupa şu anda tanınacak halde değil.” sözlerini sarf eden Trump, “Davos'a gittim biliyorsunuz. Davos'tan ayrılırken 'hayatımda gördüğüm en kötü davetti' dedim. İsviçre kendi ülkesini yok ediyor. Enerji, gerçekten çok kötü bir durumda. Yaptıkları akılalmaz” dedi.

ABD Başkanı, “Size söylüyorum bu ülkeler, göç nedeniyle tanınacak halde değil. Çok yakında dönülmez bir yola girecekler." ifadelerine yer verdi.