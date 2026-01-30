Son Dakika | Trump'tan İran'a tehdit üstüne tehdit: Donanmamız ilerliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik çok sayıda geminin bölgeye gönderildiğini belirterek, “Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptığı yeni açıklamada çok sayıda geminin bölgeye gittiğini belirtti. Trump "Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." diyerek tehditte bulundu.

Trump, Beyaz Saray’daki başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a yönelik yaptığı yeni açıklamada, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun, Venezuela için Karayipler'e gönderdikleri filodan daha büyük olduğunu söyledi.

GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ile İran arasındaki gerilim, Trump'ın açıklamalarıyla devam ediyor. Trump, dün yaptığı açıklamada İran'a giden gemileri hatırlatarak "Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olur." demişti.

İranlı liderlerle görüşmeye açık olduğunu belirten Trump, İran'a olası bir müzakere için iki şart koşmuştu: Nükleer silah geliştirilmeyecek ve protestoculara yönelik şiddete son verilecek.

SAVAŞ BAKANI İRAN'A MESAJ VERMİŞTİ

Tahran yönetimi, nükleer silah hedefi olduğu iddialarını reddetmeye devam ederken bugün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tehditlerle dolu bir açıklama yapmıştı.

Hegseth, ABD ordusunun Başkan Trump’ın İran konusundaki tüm direktiflerini uygulamaya hazır olduğunu söylemişti.

Hegseth, Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırıldığı operasyona atıf yaparak "Bu; Başkan Trump konuştuğunda her başkentin bunu ciddiye alması gerektiğine dair bir mesajdır." ifadelerini kullanmıştı.

