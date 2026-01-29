Son Dakika | ABD'den İran'a tehdit mesajı! "Anlaşma olmazsa Trump'ın dediği olur"

İran ile ABD arasındaki gerilim gün geçtikçe daha da artıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle donanmasını İran yakınlarına sevk eden ABD'den Tahran yönetimine tehdit mesajı geldi.

ABD Savaş Bakanı (Eski adıyla Savunma Bakanı) Pete Hegseth, Tahran yönetimine seslenerek "Anlaşma için hala fırsat var" dedi.

"İRAN NÜKLEER PEŞİNDE KOŞMAMALI"

"İran'ın anlaşma yapması için tüm seçenekleri mevcut" diyen Hegseth, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Nükleer edinme girişiminde bulunmamalılar, aksi takdirde Trump'ın beklediği her şeyi yerine getirmeye hazır olacağız" ifadesini kullandı.

AB'den tarihi İran kararı: Terör örgütü listesine alındı

İRAN-ABD GERİLİMİ

İran'daki rejim karşıtı protestolar sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'da yeni lider arayışının zamanı geldi" şeklindeki açıklaması, Tahran ve Washington arasındaki soğuk rüzgarları yeniden gün yüzüne çıkardı.

Trump'ın sözlerine İran'dan yapılan açıklamada "Dini Lideri Ali Hamaney'e yönelik en ufak saldırı girişimi topyekün savaş ilanı anlamına gelir" ifadeleri kullanılmıştı.

Gerginlik ABD'nin Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ni İran yakınlarına demirlemesi ile şiddetini arttırmıştı.

Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada Büyük bir donanmanın İran'a doğru ilerlediğini belirterek, "Umarım İran hızla “masaya oturur” ve tüm taraflar için iyi olan, adil ve eşitlikçi bir anlaşma - NÜKLEER SİLAHLAR YOK - müzakere eder. Zaman daralıyor, bu gerçekten çok önemli! İran'a daha önce de söylediğim gibi, ANLAŞMA YAPIN! Yapmadılar ve İran'ın büyük ölçüde tahrip edildiği “Gece Yarısı Çekici Operasyonu” gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar olmasına izin vermeyin. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" dedi.

İRAN: TEL AVİV'İ HEDEF ALIRIZ

ABD Başkanı'nın ifadelerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise 'Ellerimiz tetikte' diyerek yanıt vermişti.

Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran'a yönelik bir saldırının İsrail'in başkentinin de hedef alınmasına yol açacağını belirtmişti.