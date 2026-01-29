AB'den tarihi İran kararı: Terör örgütü listesine alındı
Avrupa Birliği'nin (AB) Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen toplantısında tarihi bir adım atıldı.
Alınan karar doğrultusunda İran Devrim Muhafızları AB'nin terör örgütü lisetesine eklendi.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE EKLENDİ
Atılan adımı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X sosyal medya hesabından duyurdu.
Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu belirterek "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır" dedi.
Repression cannot go unanswered.— Kaja Kallas (@kajakallas) January 29, 2026
EU Foreign Ministers just took the decisive step of designating Iran’s Revolutionary Guard as a terrorist organisation.
Any regime that kills thousands of its own people is working toward its own demise.