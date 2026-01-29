AB'den tarihi İran kararı: Terör örgütü listesine alındı

Avrupa Birliği, ABD'nin saldırı tehdidinde bulunduğu İran'da Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine ekledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen toplantısında tarihi bir adım atıldı.

Alınan karar doğrultusunda İran Devrim Muhafızları AB'nin terör örgütü lisetesine eklendi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE EKLENDİ

Atılan adımı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X sosyal medya hesabından duyurdu.

Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu belirterek "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır" dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

