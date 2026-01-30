ABD Savaş Bakanı'ndan İran mesajı: Ordu harekata hazır

ABD Savaş Bakanı'ndan İran mesajı: Ordu harekata hazır
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’a doğru ilerleyen çok güçlü savaş gemilerini kullanmak zorunda kalmamayı umduğunu” söylemesinin ardından, Washington ile Tahran arasındaki gerilim en üst seviyeye tırmandı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ordunun her türlü emre hazır olduğunu belirtirken, Trump müzakere kapısını iki şartla açık bıraktı.

Kabine toplantısında konuşan Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Başkan Trump’ın İran konusundaki tüm direktiflerini uygulamaya hazır olduğunu vurguladı. Hegseth, daha önce Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırılmasıyla sonuçlanan operasyona atıfta bulunarak, "Bu, Başkan Trump konuştuğunda her başkentin bunu ciddiye alması gerektiğine dair bir mesajdır" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI YAKINLARINDA "GÜZEL BİR ARMADA"

Trump’ın "güzel bir armada" olarak nitelendirdiği ve USS Abraham Lincoln öncülüğündeki askeri filonun bölgeye intikali sürüyor. Gemi takip verilerine göre, çok sayıda güdümlü füze destroyeri Süveyş Kanalı’nı geçerek Hürmüz Boğazı hattına ulaştı. ABD medyası, bu filonun Venezuela operasyonunda kullanılan güçten çok daha büyük ve donanımlı olduğunu belirtiyor.

TRUMP’IN İKİ TALEBİ: NÜKLEER SİLAH VE PROTESTOCULAR

Trump, askeri gücün caydırıcılığını vurgularken aynı zamanda İranlı liderlerle görüşmeye açık olduğunu ifade etti. Ancak olası bir müzakere için Tahran’a şu iki şartı koştu: Nükleer silah geliştirilmeyecek ve protestoculara yönelik şiddete son verilecek. Tahran yönetimi ise nükleer silah hedefi olduğu iddialarını reddetmeye devam ediyor.

İran'ın gizli ABD planını açıkladı: Haberli misillemeler gibi olmayacakİran'ın gizli ABD planını açıkladı: Haberli misillemeler gibi olmayacak

"ÖNLEYİCİ SALDIRI" SEÇENEĞİ MASADA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın ABD veya müttefiklerine yönelik bir tehdit oluşturması durumunda "önleyici bir saldırı" (preemptive strike) ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Beyaz Saray kaynakları ise Trump’ın masasındaki seçeneklerin; nükleer tesislerin vurulmasından, üst düzey yetkililere yönelik operasyonlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtiyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

