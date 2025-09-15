İnternet sitelerinin trafiğini düşürüyordu: Google'ın yapay zekasına dava açıldı

Google’ın arama sonuçlarına getirdiği yapay zeka özetleri ilk davaya konu oldu. Rolling Stone ve The Hollywood Reporter’ın bağlı olduğu Penske Media, içeriklerin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Google’a dava açtı.

Google’ın özetleri kullanıcılar için hızlı bilgi imkânı sunarken, medya kuruluşlarının trafiklerinde ciddi düşüşe yol açtı. Yayıncılar, haberlerin en önemli kısımlarının özetlerde verilmesi nedeniyle kullanıcıların sitelere girmediğini, bunun da reklam ve abonelik gelirlerini azalttığını savunuyor.

Penske Media ayrıca Google’ın, haber sitelerinin arama sonuçlarında görünür olabilmesi için içeriklerini yapay zeka özetlerinde paylaşmaya mecbur bıraktığını öne sürerek tekelleşme eleştirisi yaptı.

Yapay zeka özetlerinin özellikle küçük ve bağımsız yayıncılar için büyük bir sorun haline geldiği, bazı kuruluşlarda işten çıkarmalara yol açtığı belirtiliyor.

Daily Mail'in sahibi DMG Media konu hakkında daha önce bir açıklama yapmıştı. Yapay zeka özetlerinin gelmesiyle tıklanma oranları yüzde 89 oranında düşüş yaşamış.

Daha önce de New York Times, Washington Post gibi büyük trafiğe medya yayınları ciddi trafik kaybı yaşadıklarını duyurmuştu