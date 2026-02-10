İngilizler ayrılmadan önce tek tek deniyor: Türkiye 4. sırada

Araştırma sonuçlarına göre Japonya, Birleşik Krallık vatandaşlarına tanıdığı ücretsiz 12 aylık vize ve aylık ortalama 623 sterlin seviyesindeki yaşam giderleriyle listenin zirvesinde yer alıyor.

Ülkeye yönelik ilginin hızla arttığına işaret edilirken, son bir ayda “Japonya çalışma tatili vizesi”ne ilişkin aramaların yüzde 30 oranında yükseldiği kaydedildi. Doğu Asya ülkeleri listenin üst basamaklarında öne çıktı. Güney Kore, sadece 146 sterlinlik asgari aylık gelir şartı, 50 sterlinlik vize ücreti ve hızlı başvuru süreci sayesinde ikinci sıraya yerleşti.

AVRUPA’DAN SIRBİSTAN İLK ÜÇTE

Listede üçüncü sırada Avrupa’dan Sırbistan yer alıyor. İngiltere’ye coğrafi yakınlığı, aylık yaklaşık 536 sterlin düzeyindeki yaşam giderleri ve şehir merkezlerinde 400 sterlinin altındaki ortalama kira bedelleriyle ülke, cazip seçenekler arasında gösteriliyor.

Havalimanlarında yeni dönem başladı: Streçle valiz kaplamaya yasak geliyor

TÜRKİYE 4. SIRADA YER ALDI

Araştırmada Türkiye, İngilizler açısından yurt dışında yaşam deneyimi edinmenin en kolay olduğu dördüncü ülke olarak gösterildi.

Düşük yaşam giderleri ve ulaşılabilir şartlar Türkiye’yi öne çıkarırken; Yeni Zelanda, Meksika, Güney Afrika, Slovenya, Macaristan ve Malezya da sıralamada yer aldı. Özellikle Türkiye ile Malezya, uygun maliyetli yaşam imkânları sayesinde dikkat çeken ülkeler arasında öne çıktı.

Çalışmayı yürüten 1st Move International şirketinin Genel Müdürü Mike Harvey, kısa süreli taşınmaların çoğu zaman kalıcı göçe dönüştüğünü belirterek, “Yurt dışında yaşamayı denemek, insanlara konut, sağlık sistemi, günlük masraflar ve yaşam tarzını daha düşük riskle tanıma fırsatı sunuyor” dedi.

Araştırma, Birleşik Krallık’ta 18–30 yaş aralığındaki gençlerin yaklaşık yüzde 75’inin, geçici süreli de olsa yurt dışında yaşama ve çalışma fikrine olumlu yaklaştığını da ortaya koydu.