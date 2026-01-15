İki Türk'ün öldüğü safaride dehşeti anlattı

Türk iş insanı Erdoğan Akbulak ile PALMET Enerji’nin kurucularından Cengizhan Güngör’ün, arkadaşlarıyla birlikte turistik amaçla gittikleri Etiyopya’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın ayrıntıları netleşmeye başladı.

İlk etapta farklı yerel gruplar arasındaki bir çatışmanın ortasında kaldıkları belirtilen olayın, silahlı soygun girişimi olduğu ortaya çıktı. Önceki gün Silkar Madencilik Genel Müdürü Murat Türkoğlu, yaptığı açıklamada bir çatışma yaşandığını doğrulamış ancak olayın nedenine dair net bilgiye ulaşamadıklarını ifade etmişti.

Safari için Afrika'ya giden Türk milyarder çatışmada öldü!

ÖNDEKİ ARAÇ KAÇABİLDİ

Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, dört Türk vatandaşının iki araçla turistik seyahat yaptığını, öndeki araçta bulunan iki kişinin saldırıdan kaçmayı başardığını açıkladı. Saldırıdan yara almadan kurtulan bu kişilerin durumu Büyükelçiliğe bildirdiği, olay yerinde ise güvenlik güçlerinin inceleme yaptığı öğrenildi.

SOYGUN İÇİN YOLU KESTİLER

Hürriyet’in haberine göre Akbulak, Güngör ve arkadaşlarının seyir halindeyken yerel bir grup tarafından soygun amacıyla yolları kesildi. Öndeki araç hızla bölgeden uzaklaşırken, arkadaki araç kaçamadı. Şoförün direnmesi üzerine öldürüldüğü, Erdoğan Akbulak ile Cengizhan Güngör’ün de bu sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Akbulak ve Güngör’ün cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip Şakirin Camii’nde kılınacak. Akbulak bugün Karacaahmet Mezarlığı’na, Güngör ise yarın Balıkesir Gönen Armutlu’daki aile kabristanına defnedilecek.

Etiyopya Büyükelçisi duyurdu: Saldırıda ölen Türk vatandaşı sayısı ikiye çıktı

“YOĞUN ATEŞ ALTINDA KALDIK”

Geziye katılan ve saldırıdan kurtulan isimlerden Tarık Hotamışlıgil, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hotamışlıgil, öndeki cipte olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun ateş altında kaldık. Biz kaçabildik, onların içinde oldukları aracın lastikleri isabet almıştı, kaçamadılar. Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük.”

Hotamışlıgil, Erdoğan Akbulak ile 40 yıllık dostluklarını anlatarak, Etiyopya’ya yeni bir kültürü tanımak ve fotoğraf çekmek amacıyla gittiklerini söyledi.

TURİZMCİLER UYARDI: SAFARİYE TEK ÇIKMAYIN

Yaşanan trajedi, Afrika’daki safari turizminin güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Turizmciler, bireysel safari turlarının büyük risk taşıdığına dikkat çekerek, mutlaka tur şirketleri aracılığıyla seyahat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarılarının takip edilmesini, yerel acentelerle çalışılmasını, güvenli olmayan bölgelerden kesinlikle uzak durulmasını, sarı humma gibi sağlık risklerine karşı önlem alınmasını önerdi.

Turizmciler, Etiyopya’nın Afrika’daki en riskli rotalardan biri olduğunu, bu nedenle Türkiye’den bu ülkeye düzenlenen turların seyrek ve sınırlı katılımla gerçekleştirildiğini belirtti.