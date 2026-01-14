Etiyopya Büyükelçisi duyurdu: Saldırıda ölen Türk vatandaşı sayısı ikiye çıktı

Etiyopya Büyükelçisi duyurdu: Saldırıda ölen Türk vatandaşı sayısı ikiye çıktı
Yayınlanma:
Etiyopya'da turistik gezi yapan iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförleri, kırsal bir bölgede düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıdan iki kişi yara almadan kurtulmayı başardı.

Etiyopya'da turistik bir gezi sırasında meydana gelen silahlı saldırıda Erdoğan Akbulak'ın ardından, Cengizhan Güngör'ün de hayatını kaybettiği öğrenildi. Bununla birlikte saldırıda öldürülen Türk vatandaşı sayısı ikiye yükseldi. Gelişmeyi Türkiye Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran duyurdu.

Saldırı, başkent Addis Ababa'ya bağlı Tum şehri yakınlarındaki kırsal bir kesimde, 12 Ocak sabah saatlerinde gerçekleşti.

SALDIRIDA ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda, Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör isimli Türk vatandaşlarının yanı sıra, Etiyopyalı araç şoförleri de hayatını kaybetti. Olayı, yara almadan kurtulan diğer iki Türk vatandaşı aktardı.

İKİ ARAÇLA SEYAHAT EDİYORLARDI

Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran'ın verdiği bilgiye göre, ülkeye turistik amaçla gelen dört Türk vatandaşı iki ayrı araçla seyahat ediyordu. Saldırıya uğrayan araçtaki kişiler hayatını kaybederken, öndeki araçta bulunan iki kişi olay yerinden kaçmayı başardı.

NAAŞLARI YARIN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Hayatını kaybedenlerin naaşlarının, yapılan resmi işlemlerin ardından yurda getirilmek üzere yarın Türkiye'ye gönderileceği bildirildi.

Safari için Afrika'ya giden Türk milyarder çatışmada öldü!Safari için Afrika'ya giden Türk milyarder çatışmada öldü!

Etiyopyalı organ çetesi çökertildi! 80'lik siyasetçi böbrek nakli için 5 bin kilometre geldiEtiyopyalı organ çetesi çökertildi! 80'lik siyasetçi böbrek nakli için 5 bin kilometre geldi

BÜYÜKELÇİLİKTEN TURİSTLERE UYARI

Büyükelçi Baran, olayın gerçekleştiği bölgenin her dönem çok sayıda turist tarafından ziyaret edildiğini belirterek, seyahat öncesinde büyükelçilikle temas kurulması ve gidilecek bölge hakkında araştırma yapılması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Dünya
ABD'de Renee Good isyanı sürüyor: Öldürüldüğü yerdeki eyleme ICE ajanları saldırdı
ABD'de Renee Good isyanı sürüyor: Öldürüldüğü yerdeki eyleme ICE ajanları saldırdı
Trump'ı şoke eden Epstein protestosu: 'Pedofil koruyucusu' diyen işçiye orta parmak çekti
Trump'ı şoke eden Epstein protestosu: 'Pedofil koruyucusu' diyen işçiye orta parmak çekti