Etiyopya Büyükelçisi duyurdu: Saldırıda ölen Türk vatandaşı sayısı ikiye çıktı

Etiyopya'da turistik bir gezi sırasında meydana gelen silahlı saldırıda Erdoğan Akbulak'ın ardından, Cengizhan Güngör'ün de hayatını kaybettiği öğrenildi. Bununla birlikte saldırıda öldürülen Türk vatandaşı sayısı ikiye yükseldi. Gelişmeyi Türkiye Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran duyurdu.

Saldırı, başkent Addis Ababa'ya bağlı Tum şehri yakınlarındaki kırsal bir kesimde, 12 Ocak sabah saatlerinde gerçekleşti.

SALDIRIDA ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda, Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör isimli Türk vatandaşlarının yanı sıra, Etiyopyalı araç şoförleri de hayatını kaybetti. Olayı, yara almadan kurtulan diğer iki Türk vatandaşı aktardı.

İKİ ARAÇLA SEYAHAT EDİYORLARDI

Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran'ın verdiği bilgiye göre, ülkeye turistik amaçla gelen dört Türk vatandaşı iki ayrı araçla seyahat ediyordu. Saldırıya uğrayan araçtaki kişiler hayatını kaybederken, öndeki araçta bulunan iki kişi olay yerinden kaçmayı başardı.

NAAŞLARI YARIN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Hayatını kaybedenlerin naaşlarının, yapılan resmi işlemlerin ardından yurda getirilmek üzere yarın Türkiye'ye gönderileceği bildirildi.

Safari için Afrika'ya giden Türk milyarder çatışmada öldü!

Etiyopyalı organ çetesi çökertildi! 80'lik siyasetçi böbrek nakli için 5 bin kilometre geldi

BÜYÜKELÇİLİKTEN TURİSTLERE UYARI

Büyükelçi Baran, olayın gerçekleştiği bölgenin her dönem çok sayıda turist tarafından ziyaret edildiğini belirterek, seyahat öncesinde büyükelçilikle temas kurulması ve gidilecek bölge hakkında araştırma yapılması tavsiyesinde bulundu.