Etiyopyalı organ çetesi çökertildi! 80'lik siyasetçi böbrek nakli için 5 bin kilometre geldi
Yayınlanma:
Etiyopyalı bir çete, sahte belgelerle organ nakli için 5 bin kilometre öteden Türkiye'yi, seçti. 30 yaşındaki Etiyopyalı bir gencin 80 yaşındaki Etiyopyalı bir siyasetçiye böbreğini vermesi için kağıt üzerinde tüm şartlar uygun görülürken büyük sahtekarlık araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Çeteye operasyon düzenlendi.

Türkiye’ye, 5 bin kilometre uzaklıkta olan Etiyopya’dan gelen bir çete, sahte evraklarla organ nakli yapmaya çalıştı. Etiyopya’da bulunan 3 şehirde belediye başkanlığı ve valilik yapan 80 yaşındaki Kassa Weres, böbrek nakli olmak için Türkiye'ye geldi.

organ2.webp

ETİK KURULU’NUN DİKKATİ GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI

Böbrek nakli yapmak için, kağıt üzerinde bütün şartların uygun olduğu görülürken alıcı amca, donör ise yeğen olarak gösterildi. Etik Kurulu, organ veren şüphelinin yaşının kimlikte 40 olduğunu fark edip durumdan şüphelenince durumu polis ekiplerine haber verdi.

organ3.webp

DONÖRE ÖDEME YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI!

NTV'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre, yapılan araştırmalar sonucunda, donörün gerçek yaşının 30 olduğu kimlikte ise 10 yaş büyük yazıldığı belirlendi.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan organ mafyası Wolfman, Türkiye'de işadamıİnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan organ mafyası Wolfman, Türkiye'de işadamı

Şüphelilerin aralarındaki yazışma da ortaya çıkarken iki taraf arasında akrabalık bağının olmadığı, nakil için donöre 11 bin dolar (yaklaşık 500 bin lira) ödeme yapıldığı açığa çıktı.

organ5.webp

ÇETEYE OPERASYON DÜZENLENDi!

Deliller toplanınca organ nakli çetesine operasyon gerçekleştirildi. Alıcı, donör ve diğer şüpheliler nakil için geldikleri hastanede gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

