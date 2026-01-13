Etiyopyalı organ çetesi çökertildi! 80'lik siyasetçi böbrek nakli için 5 bin kilometre geldi

Türkiye’ye, 5 bin kilometre uzaklıkta olan Etiyopya’dan gelen bir çete, sahte evraklarla organ nakli yapmaya çalıştı. Etiyopya’da bulunan 3 şehirde belediye başkanlığı ve valilik yapan 80 yaşındaki Kassa Weres, böbrek nakli olmak için Türkiye'ye geldi.

ETİK KURULU’NUN DİKKATİ GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI

Böbrek nakli yapmak için, kağıt üzerinde bütün şartların uygun olduğu görülürken alıcı amca, donör ise yeğen olarak gösterildi. Etik Kurulu, organ veren şüphelinin yaşının kimlikte 40 olduğunu fark edip durumdan şüphelenince durumu polis ekiplerine haber verdi.

DONÖRE ÖDEME YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI!

NTV'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre, yapılan araştırmalar sonucunda, donörün gerçek yaşının 30 olduğu kimlikte ise 10 yaş büyük yazıldığı belirlendi.

Şüphelilerin aralarındaki yazışma da ortaya çıkarken iki taraf arasında akrabalık bağının olmadığı, nakil için donöre 11 bin dolar (yaklaşık 500 bin lira) ödeme yapıldığı açığa çıktı.

ÇETEYE OPERASYON DÜZENLENDi!

Deliller toplanınca organ nakli çetesine operasyon gerçekleştirildi. Alıcı, donör ve diğer şüpheliler nakil için geldikleri hastanede gözaltına alındı.