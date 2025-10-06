İHA'lar ülkeyi harekete geçirdi! Almanya'da zorunlu askerlik geliyor

Alman Şansölye Friedrich Merz, ordunun NATO standartlarına çıkarılması amacıyla zorunlu askerliğe geri döneceklerini açıkladı.

ALMANYA ZORUNLU ASKERLİK MODELİNE GEÇECEK

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ARD televizyonunda yayınlanan Caren Miosga programında koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile ülkede zorunlu askerlik uygulamasına geri döneceklerini söyledi.

İlk aşamada gönüllü askerlik uygulamasına başlayacaklarını ifade eden Almanya Başbakanı, "Koalisyon anlaşmasına göre şimdilik gönüllü askerlik modeliyle başlayacağız. Ancak bu sadece gönüllülükle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor" dedi.

İLK AŞAMADA GÖNÜLLÜ ASKERLİK DENENECEK

Merz, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un gönüllü hizmet modeline prensipte destek verdiğini belirterek, "Koalisyon ortağımız Sosyal Demokrat parti (SPD) ile önce gönüllü uygulamayı deneyeceğiz. Başarılı olursa ne ala, ancak açıkçası şüpheliyim" ifadelerini kullandı.

Başbakan Merz, her yıl yaklaşık 350 bin gencin askerlik çağına geldiğini, ancak bunların hepsinin silah altına alınamayacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz

KADINLARIN DA ASKERE ALNIMASI GÜNDEMDE

Kadınların ise Anayasa gereği askere çağrılamadığını hatırlatan Merz, "Ben, Almanya’da genel bir toplumsal hizmet yılı uygulamasından yanayım. Fakat bunun için Anayasa değişikliği gerekir" dedi.

Alman ordusunun şu anda yaklaşık 80 bin ek personele ihtiyaç duyduğunu belirten Merz, NATO standartlarına ulaşmak için 260 bin aktif asker gerektiğini ifade etti. Pistorius’un yasa tasarısının gönüllülük esasına dayandığını, ancak muhalefetin "gönüllülükten zorunluluğa geçiş" şartlarının belirsizliğini eleştirdiğini kaydetti.

Rus ordusu ilerliyor! Bakanlık ele geçirdiğini duyurdu

"İHA'LARA ORDU MÜDAHALE ETMELİ"

Merz ayrıca, son dönemde Almanya’da artan drone (İHA) uçuşlarına da dikkat çekerek, "Bu güvenliğimiz için ciddi bir tehdit. Gerekirse iç bölgelerde görülen dronelara karşı ordu müdahale etmelidir" diye konuştu.