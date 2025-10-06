İHA'lar ülkeyi harekete geçirdi! Almanya'da zorunlu askerlik geliyor

İHA'lar ülkeyi harekete geçirdi! Almanya'da zorunlu askerlik geliyor
Yayınlanma:
Almanya'da son dönemde artan İHA uçuşları üzerine Alman Başbakan Friedrich Merz, ülkede zorunlu askerlik uygulamasının uzun vadede geri döneceğini açıkladı.

Alman Şansölye Friedrich Merz, ordunun NATO standartlarına çıkarılması amacıyla zorunlu askerliğe geri döneceklerini açıkladı.

ALMANYA ZORUNLU ASKERLİK MODELİNE GEÇECEK

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ARD televizyonunda yayınlanan Caren Miosga programında koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile ülkede zorunlu askerlik uygulamasına geri döneceklerini söyledi.

İlk aşamada gönüllü askerlik uygulamasına başlayacaklarını ifade eden Almanya Başbakanı, "Koalisyon anlaşmasına göre şimdilik gönüllü askerlik modeliyle başlayacağız. Ancak bu sadece gönüllülükle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor" dedi.

alman-ordusu-olasi-bir-sa-105-2-41.jpg

İLK AŞAMADA GÖNÜLLÜ ASKERLİK DENENECEK

Merz, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un gönüllü hizmet modeline prensipte destek verdiğini belirterek, "Koalisyon ortağımız Sosyal Demokrat parti (SPD) ile önce gönüllü uygulamayı deneyeceğiz. Başarılı olursa ne ala, ancak açıkçası şüpheliyim" ifadelerini kullandı.

Başbakan Merz, her yıl yaklaşık 350 bin gencin askerlik çağına geldiğini, ancak bunların hepsinin silah altına alınamayacağını söyledi.

thumbs-b-c-c1e85c16c9ba198cc6e2b117a6bc12d1.jpg
Almanya Başbakanı Friedrich Merz

KADINLARIN DA ASKERE ALNIMASI GÜNDEMDE

Kadınların ise Anayasa gereği askere çağrılamadığını hatırlatan Merz, "Ben, Almanya’da genel bir toplumsal hizmet yılı uygulamasından yanayım. Fakat bunun için Anayasa değişikliği gerekir" dedi.

Alman ordusunun şu anda yaklaşık 80 bin ek personele ihtiyaç duyduğunu belirten Merz, NATO standartlarına ulaşmak için 260 bin aktif asker gerektiğini ifade etti. Pistorius’un yasa tasarısının gönüllülük esasına dayandığını, ancak muhalefetin "gönüllülükten zorunluluğa geçiş" şartlarının belirsizliğini eleştirdiğini kaydetti.

Rus ordusu ilerliyor! Bakanlık ele geçirdiğini duyurduRus ordusu ilerliyor! Bakanlık ele geçirdiğini duyurdu

"İHA'LARA ORDU MÜDAHALE ETMELİ"

Merz ayrıca, son dönemde Almanya’da artan drone (İHA) uçuşlarına da dikkat çekerek, "Bu güvenliğimiz için ciddi bir tehdit. Gerekirse iç bölgelerde görülen dronelara karşı ordu müdahale etmelidir" diye konuştu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Dünya
Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da
Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da
Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı
Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı
Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek
Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek