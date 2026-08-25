Haiti'de çete dehşeti: 43 kişi katledildi

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in doğusunda bulunan Kenscoff beldesinde, pazar gecesi "Viv Ansanm" adlı çete tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırganlar belde merkezinin kontrolünü ele geçirmeye çalışırken evleri ateşe verdi ve çok sayıda kişiyi kaçırdı.

KEN SCOFF'TA KATLİAM

Gazette Haiti haber portalının muhabiri, saldırıların ardından Kenscoff sokaklarında 43 ceset gördüğünü aktardı. Güvenlik güçlerinin çete saldırısını püskürtmesinin ardından bölgedeki operasyonlar sürerken, kurşunlanmış cesetlerin cadde ve sokaklarda bulunduğu belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kenscoff Belediye Başkanı Jean Massillon, yaşananları tam anlamıyla bir "katliam" olarak nitelendirerek, yerel makamların cesetlerin kaldırılması amacıyla adli makamlarla birlikte resmi tespit ve inceleme işlemlerini yürüttüğünü söyledi.

HAİTİ'DE ŞİDDET BİLANÇOSU

Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi (BINUH) verilerine göre, ülkedeki şiddet olayları 2026'nın ilk çeyreğinde (ocak-mart) en az 1.642 kişinin ölümüne, 745 kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Bu bilançoya, 29-31 martta Aşağı Artibonite bölgesindeki 16 yerleşim yerinde 72 saat içinde 83 kişinin öldürüldüğü toplu katliamların da dahil olduğu kaydediliyor.

(AA)