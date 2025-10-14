Gürcistan: Rusya işgali bölge güvenliğini etkiliyor

Boçorişvili ülkesinde resmi temaslarda bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile Tiflis'te bir araya geldi.

Gürcistan’da muhalefetten seçim protestosu: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmaya çalıştılar

Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan ikili görüşmelerin ardından Valtonen ile ortak basın toplantısını düzenleyen Boçorişvili, Gürcistan ile AGİT arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Boçorişvili, Valtonen'in yarın Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattında incelemelerde bulunacağını bildirdi.

"GÜRCİSTAN'IN AMACI BARIŞA İLERLEMEK"

Gürcistan'ın amacının uluslararası hukuk ilkelerine saygı duyarak barışa doğru ilerlemek olduğunu ifade eden Boçorişvili, "Gürcistan bölgelerinin (Abhazya ve Güney Osetya) işgalinin ne bir gerekçesi ne de bir temeli vardır. İşgal, ülkemizin ve bölgenin güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır." dedi.

Rusya'nın, 2008'deki savaşta Gürcistan ile imzaladığı ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini kaydeden Boçorişvili, "İşgal altındaki topraklardaki yasa dışı askeri varlık, sadece Gürcistan'ın değil, tüm bölgenin güvenliğini tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Boçorişvili, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) bugün Rusya'nın 2008'deki savaş sırasında ve sonrasında Gürcistan'a karşı işlediği ihlaller nedeniyle 253 milyon avronun üzerinde tazminat ödemesine hükmettiğini de hatırlattı.

Bakan Boçorişvili ayrıca AB'nin Gürcistan'da son dönemlerdeki gelişmeleri tarafsız olarak değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

AGİT Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen de konuşmasında, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecine değindi.

"EĞER SÜREÇ ÜYELİKLE SONUÇLANMAZSA..."

AB üyesi olmak isteyen bir ülkenin entegrasyon sürecinde farklı alanlarda reformlar uygulaması gerektiğini belirten Valtonen, "Eğer (entegrasyon) süreç üyelikle sonuçlanmazsa elbette karar o ülkeye ait." diye konuştu.

Ülkede bazı muhalefet liderlerinin tutuklandığına işaret eden Valtonen, demokratik bir ülkede halkın özgür bir şekilde seçim yapma imkanına sahip olması gerektiğini savunarak, "AB, AGİT ve Finlandiya adına, Gürcistan'ın bu kriterler temelinde AB'ye katılmasından Finlandiya'nın çok memnun olacağını belirtmek isterim." görüşünü paylaştı.