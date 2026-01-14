Gazze’yi bir de fırtına vurdu! Deniz taştı, çadırlar zarar gördü

Gazze Şeridi’nde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, İsrail tarafından yerinden edilen ve derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin hayatını olumsuz yönde etkiledi. Gazze’nin orta kesimlerinde yer alan Han Yunus kentinde, çok sayıda çadır ve bina hasar görürken Filistinliler zor koşullarla mücadele ediyor.

DENİZ TAŞTI, ÇADIRLAR ZARAR GÖRDÜ!

Han Yunus'ta yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının geride bıraktığı enkazın ortasında zorlu koşullar altında günlük yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Temel ihtiyaçlardan yoksun kalan aileler, yıkılan evlerinin yakınında kurdukları derme çatma çadırlarda hayata tutunurken bir yandan da soğuk hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Bölgede etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sebebiyle Filistinliler zor anlar yaşarken denizden taşan suların kamp alanına ulaşması sonucu bazı çadırlar yıkıldı. Çok sayıda ailenin çadır ve eşyaları ise zarar gördü.

"ÇADIRA SU DOLMASIN DİYE UĞRAŞTIK AMA BAŞARAMADIK"

Filistinliler yaşadıkları çaresizliği anlatarak uyuyamadıklarını, çadırlara su dolmasın diye uğraştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade etti. "Güvenli bir yerde, ayakta kalacak bir çadır istiyoruz” ifadelerini kullanan Filistinliler, çocukları için endişelerinden bahsederek "Bu şartlarda her gün korku ve endişe içinde yaşıyorlar, çoğu zaman ağlayarak uyanıyorlar" dedi.

2’Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Fırtınanın yarattığı tahribatta, iki kadın ve bir çocuğun, soğuk nedeniyle ise bir bebeğin hayatını kaybettiği belirtilirken şiddetli fırtınanın 48 saat içinde 7 bini aşkın çadıra zarar verdiği ifade edildi.

30 AŞKIN FİLİSTİNLİ “SOĞUKTAN” ÖLDÜ!

Kış şartlarının daha da ağırlaşmasıyla çadırlarda yaşayan Gazzelilerin durumu daha da kötüleşti. 30'u aşkın Filistinli, kış mevsiminin başlamasından bu yana ya soğuktan donarak ya da soğuktan korunmak için sığındıkları İsrail saldırılarında ağır hasar almış binaların çökmesiyle hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de evlerini kaybedenlerden yaklaşık 850 bin kişinin yüksek sel riskli yerlere sığınırken BM ve Filistinli yetkililer en az 300 bin yeni çadırın gerektiğini belirtti.

HAMAS ÇAĞRI YAPTI!

Hamas, Ekim ayında başlayan Gazze ateşkes anlaşmasının arabulucularını, İsrail'i koşulsuz yardım, barınma ve yeniden inşa malzemelerinin akışına izin vermeye zorlamaya çağırdı. İsrail ise Gazze'ye her gün yüzlerce kamyonun gıda, tıbbi malzeme ve barınma ekipmanı taşıdığını iddia ediyor.

IRAK'TAN GAZZE'YE YARDIM!

Irak’tan Gazze Şeridi’ne gönderdiği yardımların ikinci sevkiyatı, Bağdat'tan yola çıkarıldı. Sevkiyatın önce Bağdat'tan Mısır’ın el-Ariş kentine oradan da Gazze'ye götürülmesi amaçlanıyor.

Irak’tan birkaç gün önce de nakliye uçağıyla Gazze için 12 ton gıda yardımı yapılmıştı.