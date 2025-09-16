Gazze'de göç yolculuğu: Gece vakti yanlarına ne alabilirlerse

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze üzerindeki saldırılarında binlerce yetişkin ve çocuk yaşamını yitirdi. İsrail, yardım noktalarına bile saldırılar düzenledi, Gazze'deki her 5 çocuktan 1'ini açlıkla boğuşan bir hayata mahkum etti.

İsrail'in Gazze Şeridini tamamen işgal planı Gazzelileri sürgün etmekle devam ediyor.

Gazze'de o anın görüntüleri paylaşıldı: İsrail sivillerin kaldığı binayı vurdu

Trump, Gazze'nin tamamen işgali kararını Netanyahu'ya bıraktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgelere yönelik yoğun saldırıları ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla araçlarıyla veya yaya olarak Reşid Caddesi üzerinden Gazze’nin güneyine doğru göç etmeye devam ediyor.