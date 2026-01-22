Fransa'nın ardından İtalya da Trump'a resti kesti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülke basınına verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump’tan aldıkları Barış Kurulu'na katılma daveti ve süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'da barış planının uygulanması ve iki devletli çözümün inşasında İtalya'nın kritik bir rol oynayabileceğine dikkat çeken Meloni, Roma yönetiminin girişime dahil olma konusunda istekli ve hazır olduğunu ifade etti. Meloni, İtalya veya Avrupa'nın böyle bir mekanizmanın dışında kalmasının stratejik açıdan mantıklı bir tercih olmayacağını vurguladı.

İMZA TÖRENİNE KATILMAYACAKLARINI DUYURDU

Meloni, bahsettiği bütün olumlu konulara rağmen kurul tüzüğünde yapılan incelemeler neticesinde bazı unsurların İtalyan Anayasası ile uyumsuz olduğunun belirlendiğine dikkat çekerek, bu hukuki pürüzler nedeniyle bugün için öngörülen imza törenine katılamayacaklarını duyurdu.

Meloni, niyetlerinin baki olduğunu ancak gerekli çalışmaların tamamlanması için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Sorunun kaynağı olarak Anayasa'nın 11’inci maddesini işaret eden Meloni, bu maddenin egemenlik haklarının devrine ancak devletlerarası eşit şartlar altında izin verdiğini hatırlatarak, Barış Kurulu tüzüğünün mevcut halinin bu ilkeyle çelişebileceği uyarısında bulundu.

Meloni ayrıca, söz konusu kurulun Birleşmiş Milletler'in (BM) yerini alacağına dair kamuoyuna yansıyan endişelere katılmadığını, yapının BM kararları zemininde oluşturulduğunu savundu.