Fransa'nın ardından İtalya da Trump'a resti kesti

Fransa'nın ardından İtalya da Trump'a resti kesti
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump öncülüğündeki Gazze Barış Kurulu'nun kurulması için bugün imza töreni düzenlenecek. Fransa'nın ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de kurul tüzüğündeki bazı unsurların İtalyan Anayasası ile uyumsuz olduğunu belirterek, törene katılmayacaklarını bildirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülke basınına verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump’tan aldıkları Barış Kurulu'na katılma daveti ve süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'da barış planının uygulanması ve iki devletli çözümün inşasında İtalya'nın kritik bir rol oynayabileceğine dikkat çeken Meloni, Roma yönetiminin girişime dahil olma konusunda istekli ve hazır olduğunu ifade etti. Meloni, İtalya veya Avrupa'nın böyle bir mekanizmanın dışında kalmasının stratejik açıdan mantıklı bir tercih olmayacağını vurguladı.

Gazze'deki katliamın baş suçlusu Netanyahu da Barış Kurulu'nda yer alacak: Trump davet etmiştiGazze'deki katliamın baş suçlusu Netanyahu da Barış Kurulu'nda yer alacak: Trump davet etmişti

meloni.webp

İMZA TÖRENİNE KATILMAYACAKLARINI DUYURDU

Meloni, bahsettiği bütün olumlu konulara rağmen kurul tüzüğünde yapılan incelemeler neticesinde bazı unsurların İtalyan Anayasası ile uyumsuz olduğunun belirlendiğine dikkat çekerek, bu hukuki pürüzler nedeniyle bugün için öngörülen imza törenine katılamayacaklarını duyurdu.

Meloni, niyetlerinin baki olduğunu ancak gerekli çalışmaların tamamlanması için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Son dakika | Trump'ın Gazze davetine Erdoğan'dan ilk yanıtSon dakika | Trump'ın Gazze davetine Erdoğan'dan ilk yanıt

Sorunun kaynağı olarak Anayasa'nın 11’inci maddesini işaret eden Meloni, bu maddenin egemenlik haklarının devrine ancak devletlerarası eşit şartlar altında izin verdiğini hatırlatarak, Barış Kurulu tüzüğünün mevcut halinin bu ilkeyle çelişebileceği uyarısında bulundu.

Meloni ayrıca, söz konusu kurulun Birleşmiş Milletler'in (BM) yerini alacağına dair kamuoyuna yansıyan endişelere katılmadığını, yapının BM kararları zemininde oluşturulduğunu savundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Dünya
Trump'ın Grönlandlılara kişi başı ne kadar para vereceğini açıkladı: Putin'i şaşkına çevirecek
Trump'ın Grönlandlılara kişi başı ne kadar para vereceğini açıkladı: Putin'i şaşkına çevirecek
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Trump'a 'farklı düşün' çağrısı!
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Trump'a 'farklı düşün' çağrısı!
Jeff Bezos Elon Musk'a rakip oldu
Jeff Bezos Elon Musk'a rakip oldu