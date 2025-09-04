Fransa milletvekili Gazze hakkında "Filme alınan ilk soykırım" dedi

Fransa milletvekili Gazze hakkında "Filme alınan ilk soykırım" dedi
Yayınlanma:
Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze ablukasını kırma amacı taşıyan Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Tunus'a gelen aktivistler, insani yardım seferine hazırlanıyor. 44'ten fazla ülkenin destek verdiği filoya Tunus'tan katılacak Fransız Parlamenter Marie Mesmeur, girişimi "halkların kendi kendine örgütlediği en büyük insani yardım operasyonu" olarak nitelendirdi.

Mesmeur, yaptığı açıklamada, "Bugün burada hükümetlerin yapmadığını halklar yapıyor. İnsanlar muazzam bir şekilde kendi kendilerini örgütlediler. Çok sayıda gemiden oluşan bir filo, büyük bir kararlılık ve inançla yola çıktı" ifadelerini kullandı.

'FRANSA'NIN SOYKIRIM DEMESİNİ BEKLİYORUM'

Fransa hükümetine sert eleştiriler yönelten Mesmeur, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını "cesaretten yoksun" olarak tanımladı. "Ben hala Fransa'nın 'soykırım' kelimesini kullanmasını bekliyorum" diyen Mesmeur, Fransa'nın uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

FİLME ALINAN İLK SOYKIRIM

Gazze'de yaşananları "filme alınan ilk soykırım" olarak niteleyen Mesmeur, "Her gün yüzlerce insan ölüyor. Gazze'de her gün 28 çocuk hayatını kaybediyor. Uluslararası toplum seyrediyor, Fransa sessiz kalıyor. Bu kabul edilemez" dedi.

İsrail'in filoya yönelik "terörist" suçlamalarına tepki gösteren Mesmeur, "Biz barışçıl ve insancıl bir operasyon yürütüyoruz. Netanyahu bizi korkutmaya çalışıyor ama başaramayacak" diye konuştu.

SALDIRIYA HAZIRLANMIŞ DURUMDAYIZ

Olası askeri müdahale ihtimaline de değinen Mesmeur, "Her şeye hazırız. Eğer bize saldırırlarsa, bu saldırıya da hazırlanmış durumdayız. Hiçbir tehdit bizi bu hedeften geri çeviremeyecek" ifadelerini kullandı.

Arapça "kararlılık" anlamına gelen Sumud kavramı, Filistin halkının işgale karşı şiddet içermeyen direnişini ifade ediyor.

Dört Türk milletvekili Gazze'ye gidiyor! İsrail'in soykırımına karşı Sumud Filosu yola çıktıDört Türk milletvekili Gazze'ye gidiyor! İsrail'in soykırımına karşı Sumud Filosu yola çıktı

Soykırım ablukasına karşı bir girişim daha: Sumud Filosu Gazze için yola çıktıSoykırım ablukasına karşı bir girişim daha: Sumud Filosu Gazze için yola çıktı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Dünya
Müzede 456 milyonluk soygun: Polis her yerde arıyor
Müzede 456 milyonluk soygun: Polis her yerde arıyor
Trump'ın çağrısına Hamas'tan yanıt
Trump'ın çağrısına Hamas'tan yanıt
M çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: Vaka sayısı 467'ye yükseldi
M çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: Vaka sayısı 467'ye yükseldi