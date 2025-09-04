Fransa milletvekili Gazze hakkında "Filme alınan ilk soykırım" dedi

Mesmeur, yaptığı açıklamada, "Bugün burada hükümetlerin yapmadığını halklar yapıyor. İnsanlar muazzam bir şekilde kendi kendilerini örgütlediler. Çok sayıda gemiden oluşan bir filo, büyük bir kararlılık ve inançla yola çıktı" ifadelerini kullandı.

'FRANSA'NIN SOYKIRIM DEMESİNİ BEKLİYORUM'

Fransa hükümetine sert eleştiriler yönelten Mesmeur, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını "cesaretten yoksun" olarak tanımladı. "Ben hala Fransa'nın 'soykırım' kelimesini kullanmasını bekliyorum" diyen Mesmeur, Fransa'nın uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

FİLME ALINAN İLK SOYKIRIM

Gazze'de yaşananları "filme alınan ilk soykırım" olarak niteleyen Mesmeur, "Her gün yüzlerce insan ölüyor. Gazze'de her gün 28 çocuk hayatını kaybediyor. Uluslararası toplum seyrediyor, Fransa sessiz kalıyor. Bu kabul edilemez" dedi.

İsrail'in filoya yönelik "terörist" suçlamalarına tepki gösteren Mesmeur, "Biz barışçıl ve insancıl bir operasyon yürütüyoruz. Netanyahu bizi korkutmaya çalışıyor ama başaramayacak" diye konuştu.

SALDIRIYA HAZIRLANMIŞ DURUMDAYIZ

Olası askeri müdahale ihtimaline de değinen Mesmeur, "Her şeye hazırız. Eğer bize saldırırlarsa, bu saldırıya da hazırlanmış durumdayız. Hiçbir tehdit bizi bu hedeften geri çeviremeyecek" ifadelerini kullandı.

Arapça "kararlılık" anlamına gelen Sumud kavramı, Filistin halkının işgale karşı şiddet içermeyen direnişini ifade ediyor.

