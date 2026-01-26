Filipinler'de feribot faciası: En az 8 ölü

Filipinler'de feribot faciası: En az 8 ölü
Yayınlanma:
Filipinler'de 359 kişiyi taşıyan feribot battı. Kazada ilk edinilen bilgilere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 138 kişi kurtarıldı.

Filipinler'in Mindanao bölgesinde yolcu feribotu battı. "M/V Trisha Kerstin 3" isimli araç, 332 yolcu ve 27 mürettebatla seyir halindeyken sulara gömüldü.

BATMA NEDENİ TEKNİK ARIZA OLARAK AÇIKLANDI

Olay, feribotun Zamboanga Limanı'ndan Sulu Adası'na giderken Pilas Adası açıklarında meydana geldi. Yetkililer, batan feribotun teknik bir arıza yaşadığını bildirdi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Basilan iline bağlı belediye başkanı, sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada kazada 8 kişinin öldüğünü duyurdu. Filipin Sahil Güvenlik Komutanlığı, arama-kurtarma çalışmalarını koordine ediyor.

138 KİŞİ KURTARILDI

Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, şu ana kadar 138 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.

FİLİPİNLER’DE FERİBOT KAZALARI

Takımada ülkesi Filipinler, daha önce de ölümlü feribot kazalarına sahne olmuştu. Ülkenin güneyinde 2023 yılında bir feribotta çıkan yangında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak:AA

