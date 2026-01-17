Marmara'da feribot seferlerine hava engeli

Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını felç etti. Bölgedeki feribot işletmeleri, fırtına uyarısı nedeniyle yarın (18 Ocak Pazar) yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ VE MARMARA RORO'DAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Deniz ulaşımının önemli firmalarından gelen iptal duyurularına göre; GESTAŞ, Güney Marmara-Adalar hattında yarınki tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini açıklarken, Marmara Roro da hava muhalefeti sebebiyle yarın gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin programdan kaldırıldığını bildirdi.

YOLCULARA UYARI

Hava muhalefetinin devam etmesi durumunda iptallerin süresi uzayabileceğinden, yolcuların yola çıkmadan önce firmaların güncel duyurularını kontrol etmeleri istendi. Özellikle Adalar ve Güney Marmara hattını kullanacak vatandaşların alternatif ulaşım yollarını değerlendirmeleri öneriliyor.