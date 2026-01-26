Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Filipinler’in Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Shariff Aguak kasabasında Belediye Başkanı Akmad Mitra Ampatuan’ın içinde bulunduğu konvoy seyir halindeyken roketli saldırıya uğradı.

BAŞKANIN 2 KORUMASI YARALANDI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Belediye Başkanı Ampatuan saldırıdan yara almadan kurtulurken, 2 koruma yaralandı.

Roketli saldırının ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, Filipinler güvenlik güçleri kaçan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

3 ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin saldırganları Datu Unsay beldesine bağlı Barangay Meta bölgesine kadar takip ettiği, burada çıkan çatışmada ise 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bölgenin geçmişte silahlı gruplar ve siyasi gerilimlerle anılması nedeniyle, olayın siyasi bağlantılı olabileceği ihtimali de üzerinde duruluyor.