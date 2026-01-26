Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Yayınlanma:
Filipinler’de Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Shariff Aguak kasabasında Belediye Başkanı Akmad Mitra Ampatuan'a roketli saldırı düzenlendi. Ampatuan saldırıdan yara almadan kurtulurken, iki koruması yaralandı.

Filipinler’in Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Shariff Aguak kasabasında Belediye Başkanı Akmad Mitra Ampatuan’ın içinde bulunduğu konvoy seyir halindeyken roketli saldırıya uğradı.

filipinler.webp

BAŞKANIN 2 KORUMASI YARALANDI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Belediye Başkanı Ampatuan saldırıdan yara almadan kurtulurken, 2 koruma yaralandı.

Roketli saldırının ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, Filipinler güvenlik güçleri kaçan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

3 ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin saldırganları Datu Unsay beldesine bağlı Barangay Meta bölgesine kadar takip ettiği, burada çıkan çatışmada ise 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bölgenin geçmişte silahlı gruplar ve siyasi gerilimlerle anılması nedeniyle, olayın siyasi bağlantılı olabileceği ihtimali de üzerinde duruluyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

