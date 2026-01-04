Şam’da havaalanına roketli saldırı

Şam’da havaalanına roketli saldırı
Yayınlanma:
Suriye’nin başkenti Şam, stratejik öneme sahip Mezze Askeri Havaalanı yakınlarında meydana gelen patlama sesiyle sarsıldı. Bölgeye kimliği belirsiz kişilerce roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye’nin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre; başkent Şam’da duyulan şiddetli patlama sesinin kaynağı netleşti. Yapılan açıklamada, sesin Mezze Askeri Havaalanı çevresine düşen bir roketten kaynaklandığı belirtildi.

FAİLİ MEÇHUL ROKET VE MADDİ HASAR

Güvenlik birimlerinin aktardığına göre, saldırı kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce ateşlenen bir roketle gerçekleştirildi. Havaalanı çevresine isabet eden roketin bölgede maddi hasara yol açtığı kaydedildi. Olayın hemen ardından harekete geçen güvenlik güçleri, saldırının faillerini tespit etmek ve saldırının detaylarını ortaya çıkarmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

AYNI BÖLGEDE SALDIRI TEKRARI

Mezze Askeri Havaalanı çevresi, yakın geçmişte de benzer bir güvenlik tehdidiyle gündeme gelmişti. 9 Aralık 2025 tarihinde aynı bölgeye yönelik bir roket saldırısı daha düzenlenmişti. O dönemde Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan roket rampasının Kefersüse bölgesindeki bahçelerde ele geçirildiği duyurulmuştu. Bölgedeki güvenlik riski devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

