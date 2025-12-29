Şam'da patlama sesleri

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze bölgesinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Reuters'ın Suriye'nin devlet kanalı Ekhbaria TV'ye dayandırdığı habere göre, başkentte yankılanan bu seslerin ardından gözler resmi kaynaklara çevrildi.

DEVLET TELEVİZYONU: ASKERİ TATBİKAT YAPILIYOR

Bölgedeki seslerin ardından Suriye devletine ait televizyon kanalından bir açıklama yapıldı. Resmi kanal, duyulan patlama sesinin herhangi bir saldırıdan değil, bölgede gerçekleştirilen "askeri tatbikat"tan kaynaklandığını duyurdu.

3 GÜN ÖNCE CAMİDE KATLİAM OLMUŞTU

Şam'daki bu hareketlilik, akıllara geçtiğimiz Cuma günü Humus kentinde yaşanan kanlı olayı getirdi. Humus'ta bulunan bir camide meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Reuters'a konuşan bölge yetkilileri, camideki patlamanın bir intihar saldırısı ya da caminin içine yerleştirilen patlayıcılar yoluyla gerçekleştirilmiş olabileceğini aktarmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ÇARESİZ BİR GİRİŞİM

Humus'taki saldırının ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı sert bir açıklama yapmıştı. Bakanlık, cami saldırısını ülkeyi istikrarsızlaştırmak için yapılan “çaresiz bir girişim” olarak nitelendirmişti.