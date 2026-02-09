Facebook’un sahibi cep telefonlarının kalkacağı tarihi açıkladı

Yayınlanma:
Teknolojiyle etkileşim kurma şeklimizde büyük bir devrim kapıda. Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, akıllı telefonların hakimiyetinin yakında sona ereceğini öne sürdü. Ona göre, 2030’a gelmeden önce cebimizde taşıdığımız telefonlar olmayacak.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, teknoloji endüstrisinin geleceğini yeniden şekillendirecek bir öngörüde bulundu.

İddiası net: Önümüzdeki birkaç yıl içinde akıllı telefonlar tahtını kaybedecek. Yerini alacak teknoloji ise çok daha sürükleyici: Artırılmış Gerçeklik (AR) Gözlükleri.

ZUCKERBERG’E GÖRE GELECEĞİN PLATFORMU AKILLI GÖZLÜKLER

Zuckerberg'e göre yeni "baskın bilgi işlem platformu" akıllı gözlükler olacak. Bu cihazlar sadece bir ekran değil, hayatın bir parçası olacak.

Dijital içerik (mesajlar, haritalar, videolar) fiziksel dünyanın üzerine bindirilecek. Dokunmatik ekran yerine ses, bakış ve el hareketleriyle kontrol edilecek.

Bağlamı anlayan asistanlar, o an neye ihtiyacınız olduğunu bilecek (Örn: Yabancı dilde konuşan birini dinlerken gözlüğünüze altyazı düşmesi)

Instagram ve Facebook'ta o özellik paralı olacakInstagram ve Facebook'ta o özellik paralı olacak

Zuckerberg'in çılgın 'Facebook'u ayağa kaldırma' planı: Hepsini silelim

META, AKILLI GÖZLÜKTE İDDİALI

Meta, bu teknolojiyi ortalama kullanıcı için erişilebilir kılma konusunda iddialı. Zuckerberg, 2030’dan önce akıllı gözlüklerin yaygınlaşacağını ve insanların telefonlarını bir kenara bırakıp bu cihazları tercih edeceğini öngörüyor.

Bu geçiş tereyağından kıl çeker gibi olmayacak. Meta'nın "Orion" prototipi gibi cihazlar hala çok pahalı ve seri üretim için karmaşık. Sadece Meta değil; Apple, Google ve Xiaomi de bu "telefon sonrası dönem" için milyarlarca dolar yatırıyor.

TELEFONLAR TARİHE Mİ KARIŞACAK?

Hayır, hemen değil. Zuckerberg’e göre telefonlar tamamen yok olmayacak. Sadece 'ikincil bir role' gerileyecek.

Tıpkı akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla Masaüstü PC’lerin hayatımızın merkezinden çekildiği gibi, telefonlar da akıllı gözlüklerin gölgesinde kalacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

