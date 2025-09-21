Eurovision'un alternatifi Intervision'da kazanan belli oldu

Eurovision'un alternatifi Intervision'da kazanan belli oldu
Yayınlanma:
Eurovision şarkı yarışmasına alternatif olarak hazırlanan Intervision uluslararası şarkı yarışması Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlendi. 20'den fazla ülkeden şarkıcının katıldığı yarışmada birinci belli oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Eurovisin'a alternetif olarak oluşturulan Intervision şarkı yarışması Moskova'da yapıldı.

20'den fazla ülkenin temsil edildiği yarışmada birinci belli oldu.

Hollanda'dan Eurovision'a şart: "İsrail katılırsa biz yokuz"Hollanda'dan Eurovision'a şart: "İsrail katılırsa biz yokuz"

INTERVISION RUSYA'DA DÜZENLENDİ

Moskova'daki Live Arena'da düzenlenen Intervision şarkı yarışmasına, Rusya, Belarus, Çin, Brezilya, Kazakistan ve Suudi Arabistan da dahil 20'den fazla ülkeden şarkıcı katıldı.

Sahne alan yarışmacılar, ülkelerindeki ulusal dillerde şarkı söyledi.

Rusya'yı yarışmada "Shaman" takma adıyla bilinen Yaroslav Dronov temsil etti.

ABD'yi temsil eden "Vassy" takma adıyla tanınan, Amerikan ve Avustralya vatandaşı Vasiliki Karagiorgos'un, "Avustralya yönetiminin baskı kurduğu" gerekçesiyle yarışmaya katılamadığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarışmaya görüntülü mesaj gönderirken, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarışmayı yerinden izledi.

yeni-proje-5.jpg

KAZANAN BELLİ OLDU

Yarışmadaki sıralama, katılımcı ülkelerin temsilcilerinden oluşturulan jürinin oylamasıyla belirlendi.

22 ülkeden şarkıcının katıldığı yarışmayı, Vietnam'ı temsil eden yarışmacı Duc Phuc kazandı.

Yarışmada Kırgızistan'dan "NOMAD" müzik grubu ikinci, Katarlı Dana Al Meer isimli yarışmacı da üçüncü oldu.

GELECEK YIL SUUDİ ARABİSTAN'DA YAPILACAK

"Intervision" uluslararası şarkı yarışmasına gelecek yıl Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Rusya, 2022'de, Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından Eurovision şarkı yarışmasından süresiz olarak men edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubatta Eurovision'a alternatif oluşturulan "Intervision" uluslararası şarkı yarışmasının düzenlenmesine yönelik kararname imzalamıştı.

Kaynak:AA

Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
Dünya
Trump düğmeye bastı: ABD ordusu havadan vurdu
Trump düğmeye bastı: ABD ordusu havadan vurdu
ABD'de helikopter düştü: 4 asker öldü
ABD'de helikopter düştü: 4 asker öldü