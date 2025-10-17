Esad iade edilecek mi? sorusu çok konuşulmuştu: Kremlin'den açıklama geldi

Esad iade edilecek mi? sorusu çok konuşulmuştu: Kremlin'den açıklama geldi
Yayınlanma:
Suriye geçici lideri Şara, geçtiğimiz günlerde Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Şara'nın Eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın iadesini isteyeceğine yönelik iddialara Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Esad'ın Suriye'ye iade edilip edilmeyeceğine dair soruya "Esad konusunda bildireceğim bir şey yok" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'nin geçici lideri Ahmed Şara, Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmede bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Devril eski Suriye lideri Beşar Esad’ın ülkesine iade edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, “Esad konusunda bildireceğim bir şey yok” yanıtını verdi.

Peskov, görüşmede Suriye’deki Rus askerî üslerinin durumu gibi konuların da gündeme geldiğini kaydetti. Suriye’nin güneyinde Rus devriyelerinin başlatılacağına dair iddialara ise, “Böyle bir bilgi duymadım. Hayır, böyle bir şey olmadı. Bu bilginin nereden çıktığını bilmiyorum” açıklamasını yaptı.

Şara Esad'ı almak için Putin'in yanına gitti! Moskova'da bu kozunu kullanacakŞara Esad'ı almak için Putin'in yanına gitti! Moskova'da bu kozunu kullanacak

ESAD'IN İADESİNİ TALEP EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Şara, Aralık ayında Esad’ın devrilmesinin ardından göreve başlamasının ardından ilk kez Moskova’ya giderek Putin ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir Suriyeli yetkili, Şara’nın Rusya’dan Esad'ın iadesini talep edeceğini iddia etmişti.

krimlin-peskov.jpg

Suriye Devlet Ajansı SANA’ya yansıyan açıklamalarda Şara, yeni Suriye’nin bölgesel ve uluslararası ilişkilerini yeniden inşa ettiğini ve Rusya ile yakın bağlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Putin de Rusya’nın Suriye halkıyla güçlü ilişkilerini devam ettirdiğini belirterek, Şam ile bağların daha da güçlendirilmesi için çalıştıklarını ve Ortak Hükümet Komitesi’nin yakında yeniden faaliyete geçeceğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Dünya
Zelenskiy Washington'a gitti: Trump ile bu konuyu görüşecek
Zelenskiy Washington'a gitti: Trump ile bu konuyu görüşecek
MSB'den Şam çıkarması
MSB'den Şam çıkarması