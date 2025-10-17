Esad iade edilecek mi? sorusu çok konuşulmuştu: Kremlin'den açıklama geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'nin geçici lideri Ahmed Şara, Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmede bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Devril eski Suriye lideri Beşar Esad’ın ülkesine iade edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, “Esad konusunda bildireceğim bir şey yok” yanıtını verdi.

Peskov, görüşmede Suriye’deki Rus askerî üslerinin durumu gibi konuların da gündeme geldiğini kaydetti. Suriye’nin güneyinde Rus devriyelerinin başlatılacağına dair iddialara ise, “Böyle bir bilgi duymadım. Hayır, böyle bir şey olmadı. Bu bilginin nereden çıktığını bilmiyorum” açıklamasını yaptı.

Şara Esad'ı almak için Putin'in yanına gitti! Moskova'da bu kozunu kullanacak

ESAD'IN İADESİNİ TALEP EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Şara, Aralık ayında Esad’ın devrilmesinin ardından göreve başlamasının ardından ilk kez Moskova’ya giderek Putin ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir Suriyeli yetkili, Şara’nın Rusya’dan Esad'ın iadesini talep edeceğini iddia etmişti.

Suriye Devlet Ajansı SANA’ya yansıyan açıklamalarda Şara, yeni Suriye’nin bölgesel ve uluslararası ilişkilerini yeniden inşa ettiğini ve Rusya ile yakın bağlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Putin de Rusya’nın Suriye halkıyla güçlü ilişkilerini devam ettirdiğini belirterek, Şam ile bağların daha da güçlendirilmesi için çalıştıklarını ve Ortak Hükümet Komitesi’nin yakında yeniden faaliyete geçeceğini ifade etti.