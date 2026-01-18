Erdoğan ve Şara telefonda görüştü

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Suriye'de SDG/YPG ile geçici Şam yönetimi arasında mutabakata varılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HTŞ lideri Şara ile görüştüğü açıklandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'de geçici Şam yönetimi lideri Şara ile telefonda görüştü. Duran, ikilinin Suriye'deki son gelişmeler ile ülkeler arasındaki ilişkileri konuştuğunu kaydetti.

'TÜRKİYE'NİN SURİYE'YE DESTEĞİ ARTACAK' VAADİ

Duran'ın sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

