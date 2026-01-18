Endonezya'da bakanlık personelini taşıyan kayıp uçağın enkazına ulaşıldı

Endonezya’da yetkililer, üç kamu çalışanı ve en az yedi mürettebat üyesini taşıyan bir uçakla iletişimin kopması üzerine geniş çaplı bir arama operasyonu yürütüyor.

Makassar Arama ve Kurtarma Ajansı Operasyon Şefi Andi Sultan, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kaybolan uçağın balıkçılık gözetleme görevi yürüttüğünü belirtti. Uçağın Yogyakarta Eyaleti'nden havalandığı ve Güney Sulawesi'nin başkenti Makassar'a gitmekte olduğu sırada irtibatın kesildiği ifade edildi.

İRTİBAT DAĞLIK BÖLGEDE KESİLDİ

Sultan, hava trafik kontrolünün, "Indonesia Air Transport" şirketi tarafından işletilen ATR 42-500 tipi uçakla Cumartesi günü yerel saatle 13.30 (TSİ 08.30) sularında temasını kaybettiğini açıkladı. İrtibatın, Güney Sulawesi eyaletindeki Maros bölgesi civarında kesildiği bildirildi. Operasyon şefi, olayın olası nedenine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Arama ve Kurtarma Ajansı, uçağın Bulusaraung Dağı'nın zirvesine yakın bir noktaya düştüğünden şüpheleniyor. Askeri ve polis birimlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 personel, uçağı ve içindekileri bulmak için bölgeye sevk edildi. Ancak yetkililer, kötü hava koşullarının arama çalışmalarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

MÜRETTEBAT SAYISINDA ÇELİŞKİLİ BİLGİLER

Denizcilik ve Balıkçılık Bakanı Sakti Wahyu Trenggono, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, uçakta kendi bakanlığına bağlı üç çalışanın bulunduğunu doğruladı. Bakanlık yetkilisi Pung Nugroho Saksono da devlet haber ajansı Antara'ya yaptığı açıklamada, uçağın Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından kiralandığını belirtti.

Ancak uçaktaki mürettebat sayısı konusunda farklı bilgiler geliyor. Operasyon Şefi Sultan uçakta sekiz kişinin daha olduğunu belirtirken; haber ajansı AFP, havayolu şirketinin yedi mürettebat olduğunu bildirdiğini aktardı.

UÇUŞ VERİLERİ VE ÜRETİCİDEN AÇIKLAMA

Henüz doğrulanmamış "Flightradar24" verilerine göre, uçağın tanımına uyan bir hava aracı Java Denizi üzerinde yaklaşık 11.000 fit (yaklaşık 3.350 metre) irtifada doğu yönüne doğru uçarken hızla irtifa kaybetti ve takip sistemlerinden düştü.

Bölgesel uçuşlar için tasarlanan turboprop motorlu ATR 42-500 tipi uçak, 42 ila 50 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Uçağın Fransız-İtalyan üreticisi ATR, uçaklarından birinin karıştığı bir "kaza" hakkında bilgilendirildiklerini açıkladı. Şirket, uzmanlarının hem Endonezyalı soruşturmacılara hem de işletmeci firmaya destek vermek üzere tam kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü duyurdu.

Güneydoğu Asya'da geniş bir takımada ülkesi olan Endonezya, son yıllarda yaşanan çok sayıda ölümcül kaza nedeniyle zayıf bir havacılık güvenliği siciline sahip.