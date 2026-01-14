Endonezya'daki Merapi Yanardağı yeniden kül püskürttü

Endonezya’da Sumatra Adası’nın batısında yer alan Merapi Yanardağı'nın, yeniden faaliyete geçmesi bölge halkını endişelendirdi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, yanardağda meydana gelen patlamalar sırasında yoğun kül püskürmesi yaşanıyor.

YANARDAĞDA 450’DEN FAZLA PATLAMA KAYDEDİLDİ

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, yanardağda meydana gelen patlamalar sırasında yoğun kül püskürmesi yaşanıyor. Merapi Yanardağı’nda ilk büyük patlama 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşirken, bu tarihten itibaren yanardağda 450’den fazla patlama kaydedildi.

Art arda yaşanan volkanik hareketlilik, hem çevre yerleşim alanlarını hem de hava kalitesini olumsuz etkiliyor. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, olası risklere karşı bölge halkını uyardı.

TEHLİKELİ BÖLGEYE GİRİŞ YASAKLANDI

Açıklamada, patlama merkezinden itibaren 3 kilometre yarıçapındaki alanın tehlikeli bölge ilan edildiği, bu alan içine girilmesinin ve herhangi bir faaliyette bulunulmasının kesinlikle yasaklandığı duyuruldu.

Yetkililer, yanardağdaki hareketliliğin yakından takip edildiği vurgulanırken, güvenlik ve tahliye planlarının hazır durumda olduğu da ifade edildi.