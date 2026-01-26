Elon Musk her şeyi yapacak robotların satışa çıkacağı tarihi açıkladı

Yayınlanma:
Elon Musk, Davos’ta dünya liderlerine seslenerek, cep telefonlarından sonraki en büyük devrimi işaret etti ve “şaşırtıcı bir bolluk çağı”nın habercisi olduğunu açıkladı. Musk, herkesin hayatınıyönetecek o teknolojinin adını vererek satışa çıkacağı tarihi açıkladı.

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda, teknoloji dünyasının en cesur öngörülerinden biri sahneye çıktı. Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, BlackRock CEO’su Laurence D. Fink ile görüşmesinde insanlığın geleceğini şekillendirecek yeni teknolojiyi duyurdu.

Musk'a göre bu değişim o kadar büyük olacak ki, gelecekte dünyada insanlardan daha fazla robot yaşayacak.

"ZORUNLU ÇALIŞMA İHTİYACI ORTADAN KALDIRACAK"

Musk, Yapay Zeka (YZ) ve robotiğin birleşmesiyle "benzeri görülmemiş bir ekonomik patlama" yaşanacağını öngörüyor.

Ünlü milyardere göre senaryo şu şekilde:

Mal ve hizmet üretimi o kadar artacak ki, her şey "neredeyse bedava" olacak. İnsanlar robottan ne isteyeceklerini bile şaşıracak seviyede bir bolluk yaşayacak. İnsansı robotlar, zorunlu çalışma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

ROBOTLARIN SATIŞA ÇIKACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Elon Musk, Tesla’nın “Optimus” robotlarının şimdiden fabrikalarda basit görevleri yerine getirmeye başladığını açıkladı.

Hedeflenen takvim ise şu şekilde: 2027 Sonu: Halka satışların başlaması.

Musk, "Milyarlarca insansı robot olacak. Gezegendeki herkes bir tane isteyecek" diyerek, bu robotların çocuk bakımından yaşlılara yardıma kadar her işe koşacağını belirtti.

Ancak Musk'ın bir de uyarısı vardı. Yapay zekanın 2030'da "tüm insanlığın toplam zekasını" geçeceğini belirten Musk, geliştirme sürecinin dikkatli yapılması gerektiğini vurguladı:

"Sonumuzun James Cameron filmleri (Terminator) gibi olmasını istemeyiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

