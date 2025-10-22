Ekvador 6.1 ile sallandı

Ekvador'un güneyindeki El Oro eyaletinde, yerel saatle 19:05'te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ve Ekvador Jeofizik Enstitüsü (IG) tarafından yapılan açıklamalara göre, depremin merkez üssü, El Oro eyaletine bağlı Arenillas kasabasının 6,7 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Deprem, 83 kilometre derinlikte gerçekleşti ve çevre bölgelerde de hissedildi.

6.8'LİK DEPREM BÜYÜK HASARA YOL AÇMIŞTI

Ekvador, sık sık sismik hareketlerin yaşandığı bir bölge olarak biliniyor. Özellikle El Oro eyaleti, Nazca ve Güney Amerika levhalarının kesişim noktasında yer alması nedeniyle büyük depremler riski taşıyor. 2023 yılında 6,8 büyüklüğünde bir deprem, Guayas eyaletinde büyük hasara yol açmış ve birçok bina yıkılmıştı.