Ekvador 6.1 ile sallandı

Ekvador 6.1 ile sallandı
Yayınlanma:
Ekvador'un El Oro eyaletinde Ekvador Jeofizik Enstitüsü'ne göre 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Ekvador'un güneyindeki El Oro eyaletinde, yerel saatle 19:05'te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ve Ekvador Jeofizik Enstitüsü (IG) tarafından yapılan açıklamalara göre, depremin merkez üssü, El Oro eyaletine bağlı Arenillas kasabasının 6,7 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Deprem, 83 kilometre derinlikte gerçekleşti ve çevre bölgelerde de hissedildi.

Muğla'da deprem!Muğla'da deprem!

ekran-goruntusu-2025-10-22-082347.png

6.8'LİK DEPREM BÜYÜK HASARA YOL AÇMIŞTI

Ekvador, sık sık sismik hareketlerin yaşandığı bir bölge olarak biliniyor. Özellikle El Oro eyaleti, Nazca ve Güney Amerika levhalarının kesişim noktasında yer alması nedeniyle büyük depremler riski taşıyor. 2023 yılında 6,8 büyüklüğünde bir deprem, Guayas eyaletinde büyük hasara yol açmış ve birçok bina yıkılmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Dünya
ICE’ın “Torosları” ve yasadışı polisler
ICE’ın “Torosları” ve yasadışı polisler
Suriye'nin yeniden inşası için gereken para belli oldu!
Suriye'nin yeniden inşası için gereken para belli oldu!